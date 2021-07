Agli idonei del concorso straordinario attribuita abilitazione d’ufficio

A stabilirlo l’art.59 comma 21 del DL 73/2021 (Sostegni bis) ora in discussione alla Camera.

Una sostanziale modifica e una semplificazione, rispetto a quanto aveva stabilito il Bando del concorso straordinario (Decreto 510/2020 rettificato dal Decreto 783/2020).

Pertanto tutti gli idonei sia precari che di ruolo conseguiranno l’abilitazione all’insegnamento d’ufficio senza dover affrontare una prova orale per conseguire l’abilitazione secondo la procedura che era stata prevista dal DL 126/2019 convertito nella Legge 159/259 e che prevedeva un elenco non graduato, il possesso di 24 CFU la partecipazione alla citata procedura abilitante all’atto della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con un’istituzione scolastica statale o paritaria.

Per le conseguenze operative ovviamente il DL 73/2021 dovrà essere convertito in Legge entro questo mese, ma crediamo che l’abilitazione per gli idonei del concorso straordinario entrerà nella legge di conversione da approvare in questo mese.

I docenti di ruolo con l’abilitazione potranno partecipare alla mobilità professionale se non vincolati, mentre i docenti precari abilitati potranno inserirsi in prima fascia di GPS.