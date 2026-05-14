Consenso Informato. Importante che il Senato approvi rapidamente la legge

Le Associazioni firmatarie di questo comunicato, in rappresentanza di famiglie, docenti, scuole rilevano il protrarsi dei tempi per l’approvazione definitiva in Senato della legge presentata e promossa dal Ministro Valditara per l’introduzione del consenso informato preventivo, rispetto alla quale esprimono piena condivisione.

Il dispositivo è semplice e chiaro: “Le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti all’ambito della sessualità”. La norma richiede alle scuole un’applicazione altrettanto semplice e chiara applicazione sia per le attività curricolari (comma 1), sia quelle extracurricolari (comma 2), sia per le attività di ampliamento dell’offerta formativa (comma 3).

Auspicano pertanto che l’approvazione definitiva avvenga rapidamente senza ulteriori lungaggini o interruzioni poiché necessaria a dare piena attuazione al principio fondamentale che riconosce nei genitori gli unici soggetti titolari del diritto all’istruzione e educazione dei figli, e a consentire, con altrettanta rapidità, l’avvio degli aspetti organizzativi di competenza delle istituzioni scolastiche.

Le Associazioni ritengono che questa legge rappresenti un atto essenziale per la tutela dei diritti della famiglia sanciti dall’art. 30 della nostra Costituzione, nonché per la difesa dei diritti dei bambini, tutelati anche dalle norme internazionali.