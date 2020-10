Aiuto! Non posso partecipare al concorso. Segui lo SPECIALE su Facebook e YouTube

Parte domani, 22 ottobre, il concorso straordinario scuola secondaria. Un concorso voluto fortemente dalla Ministra Azzolina per immettere in ruolo 32 mila docenti che lavorano come precari della scuola da anni.

Ma è un concorso ricco di polemiche sin dall’inizio: prima lo scontro fra prova scritta e assunzione per titoli. Poi l’invito nelle ultime settimane a rinviare il concorso visto il numero di contagi in aumento e l‘impossibilità di poter far svolgere prove suppletive ai candidati impossibilitati.

Proprio questi ultimi sono quelli che hanno più da perdere: dopo anni di precariato avevano puntato su questo concorso scuola per ottenere la stabilizzazione ma il covid si è messo di traverso e per questi candidati non ci sarà nulla da fare perché non è prevista alcuna sessione di recupero.

Ma non c’è davvero nulla da fare? La risposta si può trovare domani, giovedì 22 ottobre, nella nuova puntata di Tecnica della Scuola Live.

Ne parleremo su Facebook e YouTube a partire dalle 14,45 con Elvira Serafini, segretaria nazionale dello Snals e Dino Caudullo, avvocato specializzato in diritto e legislazione scolastica. Conduce Fabrizio De Angelis.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook

TUTTO SUL CONCORSO STRAORDINARIO SECONDARIA