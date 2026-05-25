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25.05.2026

Al Labirinto della Masone studenti protagonisti del racconto collettivo su “La scuola che verrà”

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Il progetto promosso da Gruppo Spaggiari Parma in occasione del Centenario darà voce alle riflessioni di alunni delle scuole italiane attraverso elaborati, audio, video e installazioni creative

Una riflessione collettiva sulla scuola del futuro che prende forma attraverso lo sguardo degli studenti. È questo lo spirito de “La scuola che verrà”, il progetto promosso da Gruppo Spaggiari Parma in occasione del Centenario, che invita le scuole italiane a contribuire con elaborati creativi dedicati all’educazione di domani.

Il prossimo 9 luglio, al Labirinto della Masone di Fontanellato (PR), audio, video, installazioni ed elaborati realizzati dagli studenti andranno ad arricchire la narrazione dell’evento dedicato alle celebrazioni del Centenario dell’azienda, contribuendo alla costruzione di un racconto corale sulla scuola che cambia e sulle aspettative delle nuove generazioni. «Da cento anni Gruppo Spaggiari Parma accompagna l’evoluzione della scuola italiana», dichiara Nicola de Cesare, CEO di Gruppo Spaggiari Parma. «Con questo progetto vogliamo raccogliere idee e punti di vista delle nuove generazioni, trasformando questo anniversario in un’occasione concreta di ascolto e riflessione condivisa sul futuro dell’educazione e sull’innovazione che ancora ci attende».

L’iniziativa è aperta alle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado di tutta Italia, con modalità di partecipazione differenziate in base all’età degli studenti e ai linguaggi espressivi proposti. Per la scuola primaria, il percorso “Una scuola per domani” invita le classi a immaginare gli spazi, le relazioni e le modalità di apprendimento della scuola che vorrebbero vivere, attraverso disegni, collage, elaborati collettivi o brevi testi. Per la secondaria di primo grado, il progetto “Il mio futuro” propone la realizzazione di contributi audio nei quali gli studenti possono raccontare aspirazioni e visioni rispetto al proprio percorso di crescita e formazione. Le scuole secondarie di secondo grado potranno partecipare con elaborati visivi, installazioni o brevi video dedicati al tema della scuola del futuro.

I contributi ritenuti idonei entreranno a far parte del racconto collettivo che prenderà forma all’interno del Labirinto della Masone attraverso installazioni fisiche, proiezioni video, percorsi audio e materiali digitali accessibili tramite QR code.

Le scuole interessate possono partecipare inviando i propri elaborati entro il 20 giugno 2026 attraverso il modulo disponibile sul sito ufficiale dedicato al progetto (spaggiari.eu/100anni).

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