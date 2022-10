Al via il 17 ottobre la decima edizione di “ProGrammatica”: l’evento quest’anno è dedicato alla memoria di Luca Serianni

Prende il via lunedì 17 ottobre la decima edizione di ProGrammatica, l’iniziativa di Radio3 – La Lingua Batte in collaborazione con Ministero dell’Istruzione, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Accademia della Crusca, Comunità Radiotelevisiva Italofona e Skuola.net.

L’obiettivo della giornata

L’obiettivo dell’evento, come comunica il Ministero dell’Istruzione, è conoscere la lingua italiana, i suoi usi e le sue molteplici potenzialità per comunicare al meglio e imparare a esprimere se stessi in un italiano contemporaneo senza dimenticare la tradizione letteraria.

L’evento quest’anno è dedicato al ricordo del linguista Luca Serianni, scomparso improvvisamente lo scorso luglio. L’iniziativa nasce per sollecitare studentesse, studenti e appassionati a una maggiore consapevolezza delle diverse potenzialità della lingua italiana, anche grazie all’uso di strumenti digitali. Per questo il tema di questa edizione, in particolare, è: “L’italiano e i giovani. Come, scusa? Non ti followo”. Il titolo è stato proposto da una scuola italiana di Montevideo.

Durante la giornata saranno coinvolte alcune scuole secondarie di secondo grado, gli istituti scolastici di lingua italiana e gli istituti italiani di cultura all’estero. Ragazze e ragazzi si confronteranno sugli usi linguistici dei giovani con esempi tratti da libri, fumetti, canzoni, film, serie televisive dialogando con esperti, studiosi e artisti come gli scrittori Matteo Nucci, Giulia Ciarapica e Vincenzo Latronico, il fumettista Lorenzo Ghetti, il regista Valerio Ferrara, l’attrice Pamela Villoresi.

Il corso

Su questi argomenti il corso La lingua italiana ai tempi del web, in programma dal 20 ottobre, a cura di Rodolfo Marchisio.