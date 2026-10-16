Al via il Bando Itaca INPS con 1.500 borse di studio per studiare all’estero: un’opportunità di mobilità internazionale per i giovani delle superiori

L’INPS ha pubblicato il nuovo bando di concorso del Programma Itaca per l’anno scolastico 2027/2028, mettendo a disposizione 1.500 borse di studio per sostenere percorsi scolastici all’estero dedicati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. L’iniziativa offre un’esperienza di crescita umana, sociale e culturale attraverso la frequenza di un intero anno scolastico, un semestre o un trimestre presso istituti stranieri. Il beneficio è rivolto ai figli o orfani (ed equiparati) dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali da almeno un anno.
Per presentare la candidatura è necessario soddisfare precisi criteri di merito e regolarità scolastica:
L’INPS eroga un contributo a copertura totale o parziale dei costi del soggiorno, il quale deve essere erogato da un unico soggetto fornitore specializzato. Il pacchetto include le spese di alloggio (in famiglia, college o residenza), vitto, viaggi d’andata e ritorno, trasporti locali, eventuali visti e coperture assicurative obbligatorie.
Gli importi massimi erogabili variano in base alla destinazione e alla durata del soggiorno:
L’effettiva percentuale della borsa erogata viene determinata in base alla fascia ISEE 2026 del nucleo familiare: si va dall’89% dell’importo massimo per ISEE inferiori a 8.000 € fino al 50% per ISEE superiori a 56.000 € o in assenza di DSU valida.
La procedura di domanda si svolge interamente online tramite il sito ufficiale dell’INPS.
Le candidature si aprono alle ore 12:00 dell’8 ottobre 2026 e si chiudono tassativamente alle ore 12:00 del 10 novembre 2026.
Il richiedente deve autenticarsi tramite SPID, CIE o CNS e accedere alla sezione “Portale Prestazioni welfare”.
La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’ISEE 2026 deve essere presentata entro la data di invio della domanda. I voti conseguiti a giugno 2026 vengono acquisiti in automatico dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), ma è obbligatorio verificarne la correttezza in area riservata entro il 17 novembre 2026.
L’INPS pubblicherà le graduatorie dei potenziali vincitori entro il 14 dicembre 2026.