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02.10.2026

Borse di studio INPS per master e corsi di perfezionamento 2026-2027, domande entro il 22 ottobre

Lara La Gatta
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È stato pubblicato il bando “Master Universitari di primo e secondo livello e Corsi Universitari di perfezionamento in Italia – a.a. 2026/27”.

Il bando prevede l’assegnazione di 700 contributi a sostegno della frequenza ed è rivolto ai figli di:

  • dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale.

L’importo massimo di ciascun contributo è € 10.000,00 per i master in presenza ed € 5.000,00 per quelli telematici in modalità sincrona, ovvero per quelli in modalità blended sincrona e in presenza. Non sono consentiti i master in modalità asincrona.

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa entro le ore 12 del 22 ottobre 2026, tramite il “Portale prestazioni welfare”.

Per la presentazione della istanza è necessario, da parte del soggetto richiedente, il possesso di uno dei sistemi di autenticazione come di seguito specificato:

  • Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
  • Carta d’Identità Elettronica (CIE);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
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