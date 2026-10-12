Bando INPS Supermedia 2026, oltre 14.000 borse di studio per gli studenti meritevoli: domanda entro il 13 ottobre

L’INPS ha pubblicato il nuovo bando di concorso “Supermedia 2026”, un’iniziativa finalizzata a premiare il merito scolastico dei giovani studenti figli o orfani di dipendenti e pensionati pubblici e postali. Il programma mira a sostenere le famiglie erogando contributi economici per i risultati conseguiti nell’anno scolastico 2025/2026.
A chi si rivolge il bando e la suddivisione dei contributi
Il concorso è riservato ai figli, orfani o equiparati dei dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione assistenza magistrale e al Fondo ex Ipost.
Il bando mette a disposizione un totale di 14.787 borse di studio, articolate in base al livello di istruzione e alla Gestione di appartenenza:
- Scuola secondaria di primo grado (ultimo anno): assegnazione di 2.964 borse per la Gestione creditizia e 950 borse per la Gestione magistrale, ciascuna del valore di 750 euro.
- Scuola secondaria di secondo grado (primi quattro anni, conservatori e corsi di formazione professionale): erogazione di 5.646 borse per la Gestione creditizia e 1.950 borse per la Gestione magistrale, del valore di 800 euro ciascuna.
- Scuola secondaria di secondo grado (diploma finale): conferimento di 2.277 borse per la Gestione creditizia, 900 borse per la Gestione magistrale e 100 borse per la Gestione ex Ipost, del valore di 1.300 euro ciascuna.
Requisiti di merito scolastico ed esclusioni
Per poter accedere alle graduatorie, i candidati devono dimostrare di aver raggiunto elevati standard di rendimento nello scorso anno scolastico:
- Licenza media e classi intermedie delle superiori: è richiesto il conseguimento del titolo o della promozione con una votazione finale o una media pari o superiore a 8/10.
- Diploma di maturità: la votazione minima finale richiesta è di 80/100.
- Agevolazioni per disabilità: per gli studenti con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104/92, la soglia minima di voto è ridotta a 7/10 per la scuola media/superiore e a 70/100 per il diploma.
Un ulteriore requisito vincolante riguarda la carriera scolastica: gli studenti non devono essere in ritardo per più di un anno rispetto al percorso ordinario di studi. Tale limite sull’età o carriera non si applica agli studenti con disabilità.
Modalità di presentazione e scadenze chiave
Le domande devono essere inviate esclusivamente per via telematica accedendo al portale istituzionale dell’INPS tramite credenziali SPID, CIE o CNS. In alternativa, è possibile avvalersi del servizio telefonico di Contact Center per specifici casi di difficoltà.
Di seguito le date principali da tenere a mente:
- Apertura e chiusura bandi: le richieste possono essere inoltrate dalle ore 12:00 del 22 settembre 2026 fino alle ore 12:00 del 13 ottobre 2026.
- Verifica voti e ISEE (Riesame): i voti scolastici saranno acquisiti direttamente dall’INPS tramite protocollo telematico con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM). I richiedenti dovranno verificare la correttezza dei dati e dell’attestazione ISEE 2026 ed eventualmente richiedere modifiche tramite la funzione di riesame entro e non oltre il 20 ottobre 2026.
- Esito e graduatorie: l’INPS pubblicherà le graduatorie definitive sul proprio sito internet entro il 24 novembre 2026.