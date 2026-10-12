Registrati
Diretta video

La notizia del giorno | Tetto 30% studenti stranieri, tutte le stime sui numeri

guarda
Studenti e genitori
12.10.2026

Bando INPS Supermedia 2026, oltre 14.000 borse di studio per gli studenti meritevoli: domanda entro il 13 ottobre

Lara La Gatta
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
A chi si rivolge il bando e la suddivisione dei contributi
Requisiti di merito scolastico ed esclusioni
Modalità di presentazione e scadenze chiave

L’INPS ha pubblicato il nuovo bando di concorso “Supermedia 2026”, un’iniziativa finalizzata a premiare il merito scolastico dei giovani studenti figli o orfani di dipendenti e pensionati pubblici e postali. Il programma mira a sostenere le famiglie erogando contributi economici per i risultati conseguiti nell’anno scolastico 2025/2026.

A chi si rivolge il bando e la suddivisione dei contributi

Il concorso è riservato ai figli, orfani o equiparati dei dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione assistenza magistrale e al Fondo ex Ipost.

Il bando mette a disposizione un totale di 14.787 borse di studio, articolate in base al livello di istruzione e alla Gestione di appartenenza:

  • Scuola secondaria di primo grado (ultimo anno): assegnazione di 2.964 borse per la Gestione creditizia e 950 borse per la Gestione magistrale, ciascuna del valore di 750 euro.
  • Scuola secondaria di secondo grado (primi quattro anni, conservatori e corsi di formazione professionale): erogazione di 5.646 borse per la Gestione creditizia e 1.950 borse per la Gestione magistrale, del valore di 800 euro ciascuna.
  • Scuola secondaria di secondo grado (diploma finale): conferimento di 2.277 borse per la Gestione creditizia, 900 borse per la Gestione magistrale e 100 borse per la Gestione ex Ipost, del valore di 1.300 euro ciascuna.

Requisiti di merito scolastico ed esclusioni

Per poter accedere alle graduatorie, i candidati devono dimostrare di aver raggiunto elevati standard di rendimento nello scorso anno scolastico:

  1. Licenza media e classi intermedie delle superiori: è richiesto il conseguimento del titolo o della promozione con una votazione finale o una media pari o superiore a 8/10.
  2. Diploma di maturità: la votazione minima finale richiesta è di 80/100.
  3. Agevolazioni per disabilità: per gli studenti con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104/92, la soglia minima di voto è ridotta a 7/10 per la scuola media/superiore e a 70/100 per il diploma.

Un ulteriore requisito vincolante riguarda la carriera scolastica: gli studenti non devono essere in ritardo per più di un anno rispetto al percorso ordinario di studi. Tale limite sull’età o carriera non si applica agli studenti con disabilità.

Modalità di presentazione e scadenze chiave

Le domande devono essere inviate esclusivamente per via telematica accedendo al portale istituzionale dell’INPS tramite credenziali SPID, CIE o CNS. In alternativa, è possibile avvalersi del servizio telefonico di Contact Center per specifici casi di difficoltà.

Di seguito le date principali da tenere a mente:

  • Apertura e chiusura bandi: le richieste possono essere inoltrate dalle ore 12:00 del 22 settembre 2026 fino alle ore 12:00 del 13 ottobre 2026.
  • Verifica voti e ISEE (Riesame): i voti scolastici saranno acquisiti direttamente dall’INPS tramite protocollo telematico con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM). I richiedenti dovranno verificare la correttezza dei dati e dell’attestazione ISEE 2026 ed eventualmente richiedere modifiche tramite la funzione di riesame entro e non oltre il 20 ottobre 2026.
  • Esito e graduatorie: l’INPS pubblicherà le graduatorie definitive sul proprio sito internet entro il 24 novembre 2026.
Borse di studioBorse di studio Inps

Papa Leone finanzia borse di studio per gli studenti del Medio Oriente. “Vicino ai fedeli provati dai conflitti”

Bando INPS Supermedia 2026: al via le domande per oltre 14.000 borse di studio destinate agli studenti meritevoli

Al via le iscrizioni per i programmi all’estero di Intercultura, in palio più di 1.000 borse di studio per studenti delle scuole superiori: domande entro il 10 novembre

Corsi di lingue in Italia, 6.100 borse di studio INPS per i figli dei dipendenti pubblici: domande entro il 2 settembre

Corso di lingue in Italia, dall’INPS 6.100 borse di studio per studenti della quinta primaria e delle secondarie: domande entro il 2 settembre

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Scuole occupate, la protesta si allarga in Italia: ecco tutti gli istituti in mobilitazione

Redazione

Gite scolastiche, i docenti trentini dicono no: “Rischi incalcolabili”. La protesta sugli stipendi e il riconoscimento del ruolo

Redazione

Columbus day, firmato l’accordo MIM-NIAF: la storia dell’emigrazione italiana in America entra nei curricoli

Redazione

Piano dei flussi di cassa, entro il 20 ottobre l’aggiornamento: cosa devono fare DSGA e Dirigenti scolastici (con due modelli da scaricare)

Ivana Serra
vai alla ricerca avanzata