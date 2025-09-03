Algoritmo GPS, è possibile anticipare la presa di servizio? Risponde l’esperto

Torniamo a parlare di GPS e a fare il punto della situazione in vista del nuovo anno scolastico. Dopo il bollettino 0 e il bollettino 1, sono partiti numerosissimi reclami e accessi agli atti per scavalcamenti sospetti. Di cosa si tratta? Si attendeva con ansia il bollettino 0 per verificare il suo funzionamento che è un’assoluta novità: com’è andata? Cosa ci dobbiamo attendere per le prossime convocazioni? Quando dovrebbero avvenire?

Di tutto questo abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di martedì 2 settembre. Ospite l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara.

Il bollettino indicava il 3 settembre per la presa di servizio. Ho provato ad andare oggi a scuola perché domani ho l’orale TFA, ma non me l’hanno fatta anticipare. Hanno agito correttamente?

A questa domanda l’esperto ha risposto: “Se la disposizione dell’Ufficio Scolastico indica il 3 settembre come data per la presa di servizio, la scuola ha agito correttamente. Non è possibile anticipare una presa di servizio definita per una data specifica. Se il bollettino fosse stato emesso l’1 o il 2 settembre, è corretto che la presa di servizio avvenga il giorno successivo”.

