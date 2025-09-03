Algoritmo GPS, perché colleghi con meno punti sono stati convocati? Risponde l’esperto

Torniamo a parlare di GPS e a fare il punto della situazione in vista del nuovo anno scolastico. Dopo il bollettino 0 e il bollettino 1, sono partiti numerosissimi reclami e accessi agli atti per scavalcamenti sospetti. Di cosa si tratta? Si attendeva con ansia il bollettino 0 per verificare il suo funzionamento che è un’assoluta novità: com’è andata? Cosa ci dobbiamo attendere per le prossime convocazioni? Quando dovrebbero avvenire?

Di tutto questo abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di martedì 2 settembre. Ospite l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara.

Non ho avuto la continuità né una nomina al primo bollettino. Sono stati convocati altri colleghi con un punteggio inferiore al mio, sebbene io avessi scelto la sede in questione come prima preferenza

A questa domanda l’esperto ha risposto: “Se parliamo del bollettino 1 (e non del bollettino 0, dove le dinamiche sono diverse), i colleghi che ti hanno superato con un punteggio inferiore sono quasi certamente riservisti, che godono di una riserva di posti o di una priorità nella scelta”.

