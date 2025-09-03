Algoritmo GPS saltato per mancanza di abbinamento, ci sono altre possibilità?

Torniamo a parlare di GPS e a fare il punto della situazione in vista del nuovo anno scolastico. Dopo il bollettino 0 e il bollettino 1, sono partiti numerosissimi reclami e accessi agli atti per scavalcamenti sospetti. Di cosa si tratta? Si attendeva con ansia il bollettino 0 per verificare il suo funzionamento che è un’assoluta novità: com’è andata? Cosa ci dobbiamo attendere per le prossime convocazioni? Quando dovrebbero avvenire?

Di tutto questo abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di martedì 2 settembre. Ospite l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara.

Essendo stata saltata dall’algoritmo per mancanza di abbinamento, ho possibilità di rientrare in altri bollettini o devo aspettare le graduatorie di istituto?

A questa domanda l’esperto ha risposto: “Dipende dalla situazione. Se hai ricevuto uno spezzone perché lo hai inserito tra le preferenze più alte, rinunciando virtualmente a cattedre intere che ti sarebbero spettate per punteggio, il sistema non ti considererà più per il completamento e dovrai attendere le graduatorie d’istituto. Se invece lo spezzone ti è stato assegnato perché non c’erano cattedre intere disponibili per te (né al 30 giugno né al 31 agosto), allora non sei considerata rinunciataria e l’algoritmo ti riconvocherà per il completamento”.

