Algoritmo GPS, se si è stati saltati per errore e si è fatto reclamo all’USP, come e quando avviene la rettifica?

Algoritmo GPS, se si è stati saltati per errore e si è...

Torniamo a parlare di GPS e a fare il punto della situazione in vista del nuovo anno scolastico. Dopo il bollettino 0 e il bollettino 1, sono partiti numerosissimi reclami e accessi agli atti per scavalcamenti sospetti. Di cosa si tratta? Si attendeva con ansia il bollettino 0 per verificare il suo funzionamento che è un’assoluta novità: com’è andata? Cosa ci dobbiamo attendere per le prossime convocazioni? Quando dovrebbero avvenire?

Di tutto questo abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di martedì 2 settembre. Ospite l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara.

Se si è stati saltati per errore e si è fatto reclamo all’USP, come e quando avviene la rettifica?

A questa domanda l’esperto ha risposto: “L’Ufficio Scolastico ha due opzioni: o procede a una rettifica manuale, che è un lavoro molto complesso, oppure annulla l’intero bollettino e lo ripete. Una volta accertato l’errore, la correzione dovrebbe avvenire in tempi rapidi, solitamente entro 3-4 giorni”.

RIVEDI LA DIRETTA