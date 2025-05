Algoritmo mobilità 25/26, tutto è già pronto per la pubblicazione degli esiti. Alcune applicazioni SIDI sono bloccate per questo motivo.

È partito il conto alla rovescia per gli esiti della mobilità 2025/2026. Venerdì 23 maggio, si presume a metà mattinata, sarà possibile conoscere tutti gli esiti della mobilità docenti per i trasferimenti e i passaggi professionali. L’algoritmo della mobilità è già stato attivato per la procedura della pubblicazione degli esiti della mobilità, a tal proposito è importante sapere che alcune applicazioni del SIDI (Sistema Informativo dell’Istruzione) non sono attualmente disponibili perchè sono in atto le procedure di pubblicazione dei movimenti in organico dell’autonomia.

Ecco cosa compare al SIDI

Provando ad accedere al SIDI per porre una interrogazione riferita alla stato matricolare di un docente si ottiene, da circa 24 ore e per le prossime 48 ore circa, la seguente schermata:

la dicitura “Procedura non disponibile, dati Movimenti di Organico in fase di pubblicazione“, è un evidente segnale che l’algoritmo della mobilità è nella fase di elaborazione di tutti i dati inseriti a sistema per ottenere la pubblicazione degli esiti della mobilità docenti 2025/2026 della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.

Comunicazione degli esiti della mobilità

Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio è data comunicazione del provvedimento presso l’Ufficio territoriale cui è stata presentata la domanda e per posta

elettronica all’indirizzo inserito nel portale Istanze on line. Tale comunicazione sarà resa nota nella mattinata del giorno 23 maggio 2025.

Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, gli Uffici territorialmente competenti provvedono alle relative comunicazioni:

a) all’istituzione scolastica di provenienza;

b) all’istituzione scolastica di destinazione;

c) alla competente ragioneria territoriale dello Stato.

I dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito deve assumere servizio dall’inizio dell’anno scolastico cui si riferisce il trasferimento devono comunicare l’avvenuta assunzione di servizio esclusivamente all’Ufficio territorialmente competente e alla competente ragioneria territoriale dello Stato.

Al personale che non ha ottenuto il trasferimento è data comunicazione per posta elettronica all’indirizzo inserito all’atto della registrazione nel portale Istanze on line e tale personale potrà consultare, attraverso l’apposita funzione resa disponibile su Istanze on line, l’esito della propria domanda.

Esito mobilità su altri servizi Istanze Online

L’esito finale della mobilità, sia se si è stati soddisfatti, ma anche se la domanda non ha avuto esito positivo, si potrà vedere attraverso gli “Altri servizi” dell’area riservata delle Istanze Online. Quindi entrando venerdì mattina su Istanze OnLine, autenticandosi con lo SPID o la CIE, andando su “Altri servizi” e poi su “Mobilità in organico di diritto – Personale docente“, aprendo l’area dell’esito della mobilità e scendendo in basso troverete la casella riguardante la “Diffusione Risultato” ovvero l’esito finale della mobilità 2025/2026.