Alla Sapienza il primo corso di laurea magistrale in Gender studies

Al via la prima laurea magistrale in “Gender studies, culture e politiche per i media e la comunicazione”, nuovo percorso istituito dall’Università La Sapienza di Roma nell’ambito dell’offerta formativa 2022/23.

Presentata il 21 settembre, il nuovo percorso è la prima laurea nel contesto nazionale a unire lo studio dei processi culturali, sociali, politici ed economici, sulla base dei quali si producono squilibri e disuguaglianze fondate sul genere, all’analisi e allo sviluppo di contenuti comunicativi inclusivi e non discriminatori.

Promosso dai Dipartimenti di Comunicazione e ricerca sociale, Lettere e culture moderne e Psicologia, il corso adotta un approccio multidisciplinare per formare professionisti dei media e della comunicazione capaci di promuovere rappresentazioni e narrazioni gender sensitive nei processi e contenuti comunicativi e mediali.

Durante il primo anno del corso si studierà la relazione tra processi democratici e politiche di rappresentanza fondata sul genere, le condizioni sociali, culturali, politiche ed economiche che producono gender inequalities; il legame tra rappresentazioni mediali e riproduzione degli stereotipi di genere; i principi che guidano la scelta di un linguaggio orientato all’inclusione e al rispetto delle differenze.

Il secondo anno proporrà invece focus specifici sulle narrazioni mediali, sui fondamenti psicosociali della discriminazione, sui profili costituzionali della parità e le relative tutele.

Tra le materie, Analisi sociale del gender equality, Gender sensitive journalism, Sociologia dei media digitali, Letterature migrazioni disuguaglianze, Discriminazioni e tutele nel linguaggio giuridico. Il corso prevede periodi di stage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali utili per l’inserimento nel mondo del lavoro.

I laureati saranno in grado di operare nelle diverse industrie mediali e culturali come giornalisti e giornaliste, social media manager, copywriter, responsabili di relazioni pubbliche e uffici stampa o designer di contenuti e servizi multimediali.