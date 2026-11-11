Allarme bomba, domani si va a scuola? Le ultime notizie

Una mail con un allarme bomba è stata inviata questa mattina, 11 novembre, a centinaia di scuole. Il messaggio, con oggetto “Avviso di pericolo”, è arrivato intorno alle 10 e conteneva minacce di attentati e di morte.

Evacuazioni a macchia di leopardo

La polizia ha invitato a lasciare gli edifici con calma, e in molte città gli studenti sono tornati a casa. Le segnalazioni sono arrivate da Roma, ma anche da Catania, Reggio Calabria e dal Nord. A Milano sono stati evacuati due licei e un istituto comprensivo, mentre in altre scuole sono intervenuti i carabinieri per i controlli. Non tutti i dirigenti hanno scelto la stessa linea: alcuni, dopo aver verificato l’indirizzo di provenienza, hanno deciso di non evacuare e di far proseguire le lezioni. La presidente dell’Anp Lazio ha parlato di un “panico assurdo”, ipotizzando l’azione di un mitomane.

Chi c’è dietro e la risposta delle istituzioni

Secondo quanto riportato da Repubblica, la mail partiva da un indirizzo riconducibile a un’università di Taiwan ed era firmata con un nome già comparso in minacce a emittenti televisive europee e in allarmi su voli. Il ministro ha parlato di una “strategia” evidente, ricordando che gli attacchi hanno toccato anche voli, supermercati e ospedali, e ha assicurato che servizi e magistratura sono al lavoro. La presidente del Consiglio ha convocato una riunione urgente a Palazzo Chigi. Non è il primo episodio: già il 2 novembre, a scuole in gran parte chiuse per la commemorazione dei defunti, erano arrivati falsi allarmi nelle caselle istituzionali di 279 istituti.

Domani, 12 novembre, le scuole sono aperte?

In molti, tra famiglie e personale, se lo stanno chiedendo. La risposta è sì: a livello nazionale non ci sono indicazioni di chiusura o sospensione delle lezioni, quindi le scuole domani saranno regolarmente aperte. Eventuali comunicazioni specifiche, come per qualsiasi emergenza, possono arrivare solo dalle singole scuole o dalle autorità locali, ed è bene consultare il sito dell’istituto e il registro elettronico.