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11.11.2026

Allarme bomba via email nelle scuole, alcuni presidi hanno scelto di non evacuare dopo aver googlato l’indirizzo. Ecco dove

Redazione
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Indice
Il testo dell’allarme
Evacuazioni e lezioni regolari
Le reazioni dei presidi

Un’email che annunciava la presenza di un ordigno esplosivo è arrivata mercoledì mattina, 11 novembre, a centinaia di scuole in tutta Italia, comprese quelle di Milano e provincia. Davanti al messaggio i dirigenti scolastici hanno scelto strade diverse.

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Il testo dell’allarme

La comunicazione, con oggetto “Avviso di pericolo”, parlava di un ordigno con innesco a distanza lasciato nell’edificio e conteneva minacce ai presenti. In calce compariva la firma del leader di un fantomatico movimento. Il messaggio è stato recapitato a istituti di ogni ordine e grado, dalle elementari alle superiori, senza apparente distinzione.

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Evacuazioni e lezioni regolari

Come riporta il Corriere, a Milano sono stati evacuati due licei e un istituto comprensivo, mentre in altre scuole sono intervenuti i carabinieri per i controlli. Una scuola ha mandato a casa tutti gli alunni alle 12.10, un’altra li ha fatti uscire verso mezzogiorno e dopo le verifiche è stato autorizzato il rientro. La maggioranza degli istituti, però, ha segnalato l’accaduto senza interrompere le lezioni. Un liceo riferisce che il 112 ha consigliato di non evacuare, mentre la Polizia Postale ne sta verificando l’origine. Alcuni istituti lombardi, soprattutto nel Varesotto e nella Bergamasca, hanno invece rimandato a casa gli studenti.

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Le reazioni dei presidi

La dirigente di un istituto comprensivo racconta di aver controllato subito in rete l’indirizzo del mittente, già classificato come spam, e di aver inviato una Pec alla Polizia Postale. “Se l’obiettivo era creare un effetto di panico collettivo nelle comunità scolastiche, purtroppo l’operazione è riuscita perfettamente”, osserva. Un’altra dirigente definisce “una follia” prendersela con i bambini e “vergognoso” creare allarmismo, mentre il preside di un liceo parla di una comunicazione che “avrebbe del comico, se non fossero giorni tragici”, dicendosi fiducioso nel lavoro della polizia.

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