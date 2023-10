Allarme bomba Aversa, valigetta sospetta nei pressi di una scuola, artificieri sul posto: era vuota

Un altro allarme bomba è scattato nei pressi di una scuola in un momento storico di alta tensione: stavolta tutto è accaduto ad Aversa, in Campania, ieri, domenica 29 ottobre. Come riportano CasertaNews e Fanpage.it una valigetta lasciata in una panchina ha destato sospetti.

Si cercherà di risalire agli autori del gesto

Ad intervenire sul posto artificieri dei Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta, che hanno scoperto che per fortuna la valigia era semplicemente vuota. Ripercussioni solo sul traffico, con la strada chiusa per due ore in attesa che l’area attorno alla valigetta venisse messa in sicurezza e fatta esplodere con una piccola carica esplosiva.

Un passante ha notato la valigetta di medie dimensioni, un tipico modello di “24 ore”, lasciata su una panchina nei pressi della scuola, un liceo scientifico, in quel momento chiusa. I carabinieri hanno avviato una indagine per risalire all’autore del gesto.

Allarmi bomba vicino le scuole, sempre più frequenti

Qualche giorno fa un involucro sospetto lasciato davanti una scuola, all’orario di ingresso, ha scatenato il panico a Campobasso. Anche in questo caso allarme rientrato: si trattava di un rifiuto speciale. Lo stesso giorno è scattato lo stesso allarme nei pressi della scuola ebraica a Roma. In questo caso si trattava di un’esercitazione, anche se pare che i genitori degli studenti non lo sapessero.