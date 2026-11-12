Allarme bomba, gli insegnanti mettono in atto il protocollo corretto? Una mamma: “Non si può applicare quello per un terremoto”

Le mail minatorie arrivate ieri a circa seimila scuole e quella di stamattina alle 9.39, con mittente filippino, hanno messo a dura prova gli istituti di tutta Italia. Tra evacuazioni e dubbi dei dirigenti, emerge ora anche la questione di come i bambini vengano guidati in caso di minaccia. Lo racconta la madre di una alunna di una scuola primaria siciliana, sentita ai microfoni della Tecnica della Scuola.

“Mia figlia mi ha detto che si sono nascosti sotto i banchi”

Dal racconto della bambina, riferisce la mamma, è emerso che durante l’allarme in classe sarebbe suonato il segnale previsto per il terremoto. Le maestre avrebbero quindi messo in atto la procedura relativa al sisma, facendo riparare i bambini sotto i banchi. L’episodio, ricostruito attraverso le parole della figlia, non è stato verificato con la scuola.

Due emergenze, due comportamenti opposti

Secondo la madre, il problema è proprio questo: in caso di allarme bomba la reazione dovrebbe essere opposta a quella per il terremoto. Invece di ripararsi dentro l’edificio, bisognerebbe uscire e allontanarsi dalla struttura, fino a mettersi a grande distanza, a chilometri, a suo dire. “Non do la colpa alle maestre”, fa capire la donna, ma sottolinea che il personale va messo in condizione di sapere cosa fare, perché l’istinto e la preparazione su un rischio non valgono per l’altro.

“Anche se sono fake, usiamoli per allenarci”

La richiesta è rivolta al Governo: indicare a tutte le scuole un protocollo adeguato per gli allarmi bomba. Anche se, per ora, le minacce si sono rivelate false, osserva la mamma, queste giornate potrebbero servire a prepararsi e ad allenarsi, così da non farsi trovare impreparati se un giorno il pericolo fosse reale. Una proposta che si inserisce nel dibattito aperto dalle istituzioni, con il governo che in queste ore sta coordinando la risposta al fenomeno.

Presto protocollo operativo

In una nota di Palazzo Chigi si legge che nel corso della riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr), convocato per oggi pomeriggio a livello tecnico, sarà definito un protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni di allarme.

“Il protocollo, già operativo, è applicato a tutte le amministrazioni, e prevede come linea generale che, in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di una mail massiva che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si proceda all’evacuazione degli edifici. Resta ferma la facoltà del Prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio”, concludono dal Governo.