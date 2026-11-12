Save the Children: quasi un quarto degli insegnanti è precario (specie al Centro-Nord). Età media dei docenti 48 anni, il 77% è donna

In vista della Giornata Mondiale dell’Infanzia (20 novembre), Save the Children diffonde la XVII edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio in Italia, intitolata “Scuola liberatutti”. Il rapporto restituisce la fotografia di una scuola pubblica che perde studenti e presìdi territoriali, ma che resta decisiva nel contrasto alle disuguaglianze e alla povertà educativa.

Nel 2024-25 i supplenti erano 235.466, quasi un quarto degli insegnanti, soprattutto nelle province del Centro-Nord, in particolare in Lombardia e Piemonte, dove nelle scuole secondaria di I grado superano il 35%. Questi dati si riferiscono solo alle supplenze annuali o che arrivano a fine anno scolastico.

L’età media degli insegnanti in Italia è 48 anni, maggiore di quella dei Paesi OCSE (45). Il 49% ha un’età maggiore o uguale a 50 anni e il 3% meno di 30 anni. Il 77% del corpo docenti è composto da donne. Il 67% degli insegnanti ha esperienze lavorative che non rientrano nel campo dell’istruzione (media OCSE 57%).

In Italia solo il 14% degli insegnanti si dimostra “d’accordo” o “molto d’accordo” sul fatto che gli insegnanti siano apprezzati nella società, ben al di sotto della media OCSE (22%).

La versione integrale dell’Atlante 2026 è disponibile qui: https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/xvii-atlante-dell-infanzia-a-rischio-scuola-libera-tutti