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12.11.2026

Bambino con autismo intimidito dalle maestre con un accendino: parte la denuncia dei genitori

Redazione
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Indice
I segni sul corpo e il rifiuto della scuola
L’audio consegnato ai carabinieri
Le verifiche e le cautele

Una coppia ha consegnato ai carabinieri quattro ore di audio registrate nella felpa del figlio, con fotografie di lividi e escoriazioni. La denuncia ipotizza maltrattamenti su minore in una scuola dell’infanzia dell’area nord di Napoli.

I segni sul corpo e il rifiuto della scuola

Secondo il racconto della madre riportato dal Corriere, le prime ecchimosi sarebbero comparse già nell’anno scolastico 2024-2025. All’epoca l’insegnante di sostegno le avrebbe spiegato che i segni dipendevano dagli urti del bambino contro banchi e oggetti. Con il nuovo anno, però, i lividi sarebbero diventati più numerosi, anche sulla schiena, sulle gambe e vicino a un orecchio. Il piccolo si opponeva quando doveva vestirsi e, in auto, nei pressi dell’istituto, si rannicchiava spaventato sul sedile.

L’audio consegnato ai carabinieri

Il 9 novembre la madre ha nascosto un registratore nell’interfodera della felpa del figlio. Ascoltata la traccia il giorno dopo con il marito, la coppia sostiene di aver riconosciuto le voci dell’insegnante di sostegno, di un’educatrice e di una collaboratrice scolastica. Tra le frasi che sarebbero state registrate, un riferimento a un accendino usato per tenere fermo il bambino, che ne avrebbe paura, e alcune espressioni offensive rivolte al piccolo. La registrazione, salvata su chiavetta Usb, è stata consegnata ai carabinieri insieme a fotografie delle lesioni e alla chat tra la madre e l’insegnante.

Le verifiche e le cautele

La madre precisa di non aver mai portato il figlio al pronto soccorso per certificare le lesioni, ma esclude che possano essere state causate a casa, perché controlla ogni giorno il bambino prima e dopo la scuola. Ora gli investigatori dovranno accertare l’attribuzione delle voci, il contesto delle conversazioni e la natura delle condotte descritte. Si tratta, per ora, di accuse contenute in una querela che dovranno trovare riscontro: le persone coinvolte restano da considerarsi estranee ai fatti fino a un eventuale accertamento.

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