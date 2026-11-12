Allarme bomba nelle scuole, Giannelli (Anp): “Grazie ai presidi che hanno deciso in pochi minuti”

L’Anp, l’associazione nazionale dei dirigenti scolastici, interviene con una nota dopo le giornate di ieri e oggi, quando mail minatorie identiche nel testo hanno raggiunto quasi in contemporanea le caselle istituzionali di migliaia scuole. In oltre trecento istituti è scattata l’evacuazione. Nessun ordigno è stato trovato, ma tutto ciò ha lasciato il segno su studenti, famiglie e personale.

Il grazie ai dirigenti

Il presidente Antonello Giannelli ringrazia i colleghi che, in pochi minuti e senza indicazioni univoche, hanno preso una decisione gravosa. L’Anp condivide sia la scelta di chi ha disposto l’evacuazione sia quella di chi, valutato il contesto e sentite le forze dell’ordine, ha deciso di non procedere. “È facile giudicare a posteriori”, osserva Giannelli, invitando a immedesimarsi in chi, responsabile di centinaia o anche più di mille alunni, ha dovuto bilanciare un rischio improbabile con le conseguenze di un’uscita improvvisa: paura, pianti, genitori in apprensione, spazi esterni da mettere in sicurezza. Un riconoscimento va anche a docenti e personale Ata, che hanno accompagnato i ragazzi con calma.

Le esercitazioni contano

Per l’Anp la giornata ha dimostrato quanto siano importanti le prove di emergenza, troppo spesso vissute come un adempimento formale. Dove le procedure erano note ed esercitate, l’evacuazione si è svolta senza panico: la cultura della sicurezza, ricorda Giannelli, si costruisce nella normalità, prima che l’emergenza arrivi.

Filtri, protocollo e canale di allerta

Gli indirizzi di posta delle scuole sono pubblici per obbligo di trasparenza e le caselle istituzionali sono gestite centralmente dal Ministero. L’associazione chiede quindi di progettare sistemi di filtraggio e di riconoscimento dei modelli ricorrenti, perché le scuole non affrontino da sole questi messaggi. Il tema si lega alla sicurezza informatica degli istituti, per l’Anp centrale.

Giannelli esprime apprezzamento per la nota di Palazzo Chigi, secondo cui il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica definirà un protocollo operativo comune per le segnalazioni di allarme, già applicato alle amministrazioni. Per renderlo davvero efficace, propone un canale di allerta centralizzato che avvisi in tempo reale le scuole quando è in corso un attacco massivo, e attende che il protocollo venga diffuso anche agli istituti. L’Anp si dice pronta a collaborare.