Allarme bomba scuole, Meloni: “Seguiamo con attenzione le segnalazioni. Al momento nessun pericolo concreto”. Convocata una riunione a Palazzo Chigi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta, con un messaggio sulla pagina Facebook, sugli allarmi bomba nelle scuole di tutta Italia:

“Il Governo sta seguendo con grande attenzione le numerose segnalazioni riguardanti gli allarmi bomba negli istituti scolastici. Le Forze dell’Ordine e le Istituzioni, ad ogni livello, sono impegnate per monitorare la situazione e rassicurare i cittadini, le famiglie e il personale scolastico.

Al momento, dalle verifiche effettuate, non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto. Le segnalazioni sembrano piuttosto riconducibili a una strategia volta a generare allarme e preoccupazione, sulla quale sono in corso tutti gli approfondimenti necessari.

Ho convocato a Palazzo Chigi una riunione per fare il punto sulla situazione e coordinare le ulteriori iniziative al riguardo. Lo Stato è presente e sta facendo tutto ciò che è necessario per garantire la sicurezza dei cittadini”.