AI Act e scuola, cosa cambia dal 2 dicembre 2026 e chi deve fare cosa. Obbligo di marcare immagini o testi fatti con l’IA

Abbiamo già ampiamente parlato, nei mesi scorsi, del Digital Omnibus e delle norme dell’AI Act europeo che entrano in vigore il 2 dicembre 2026. Adesso che la data si avvicina è il caso di guardarci dentro meglio. Partiamo da un esempio: un docente prepara con l’intelligenza artificiale un’immagine per il giornalino scolastico pubblicato on line. La segreteria o la redazione la riceve e si appresta a pubblicarla sul sito. Chi verifica come è stata prodotta? E chi decide se occorre informare i lettori? Ecco, la scadenza europea del 2 dicembre 2026 offre alle scuole un’occasione per rispondere a queste domande e assegnare compiti precisi a chi prepara, verifica e pubblica i contenuti.

Che cosa cambia il 2 dicembre: obbligo di marcatura

Entro il 2 dicembre, i fornitori dei sistemi di IA generativa immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 devono adeguarsi all’articolo 50, paragrafo 2, dell’AI Act. (così scrive il Digital Omnibus all’art. 1 punto 39: I fornitori di sistemi di IA, compresi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici, immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, adottano le misure necessarie per conformarsi all’articolo 50, paragrafo 2, entro il 2 dicembre 2026).

Ma in pratica cosa significa? Che, nei casi previsti, i sistemi di IA generativa devono rendere riconoscibili immagini, audio, video e testi generati o manipolati artificialmente mediante una marcatura leggibile da un software.

Nella stessa data diventano applicabili le nuove disposizioni dell’articolo 5 sui sistemi usati per generare o manipolare contenuti intimi non consensuali e materiale di abuso sessuale su minori. Si tratta dei cosiddetti nudifier (termine che deriva dall’unione di nude e modifier), strumenti basati sull’intelligenza artificiale progettati per rimuovere digitalmente i vestiti dalle immagini di persone reali, creando dei deepfake pornografici.

La marcatura tecnica riguarda ovviamente i fornitori. Per la scuola, quando usa un sistema di IA, può invece diventare importante l’obbligo di informare il pubblico previsto dall’articolo 50, paragrafo 4 dell’AI Act. È il caso dei deepfake ma, a determinate condizioni, anche dei testi generati o manipolati con l’IA per informare su questioni di interesse pubblico.

Da qui al 2 dicembre, chi può fare cosa a scuola?

Il dirigente scolastico può fare il punto, con i referenti interni, sugli strumenti di IA generativa adottati dall’istituto per la didattica, la segreteria e la comunicazione. Per quelli che producono immagini, audio, video o testi, può chiedere ai fornitori quali contenuti vengono marcati e come verificarli. Può inoltre chiarire chi è incaricato della verifica editoriale e chi autorizza la pubblicazione sui canali ufficiali. Sono verifiche organizzative che la scuola può avviare prima della scadenza europea.

I docenti che preparano materiali destinati al sito, al giornale scolastico o ai social dell’istituto possono indicare a chi li riceve come hanno usato l’IA e trasmettere il file originale. Se consegnano un articolo, il controllo editoriale riguarda anche fonti, dati e citazioni. Per i testi pubblicati allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, l’AI Act prevede un’eccezione all’obbligo di informazione quando c’è stata una revisione umana o un controllo editoriale e una persona fisica o giuridica assume la responsabilità editoriale della pubblicazione.

Il personale di segreteria e gli addetti al sito, secondo gli incarichi assegnati, possono verificare che il materiale ricevuto sia accompagnato dalle informazioni sulla provenienza e che l’eventuale avviso al pubblico compaia anche nella versione pubblicata. Se manca un’informazione, possono chiederla a chi ha preparato il contenuto. Chi gestisce il sito può anche fare una prova con un’immagine di test priva di dati personali, confrontando il file originale con la copia pronta per la pubblicazione. Esistono anche strumenti ad hoc come ad esempio Adobe Content Credentials Inspect che consente di leggere le credenziali di provenienza disponibili, oppure Google SynthID può cercare nelle immagini e nei video la filigrana SynthID usata dagli strumenti di IA di Google.

Una scuola può partire dal prossimo contenuto destinato al sito. Chi lo prepara indica come lo ha ottenuto, chi lo revisiona verifica fonti e provenienza, chi pubblica controlla che siano presenti le informazioni dovute. È un modo concreto per capire, prima del 2 dicembre, dove la procedura funziona e dove manca ancora un passaggio.