Allarmi bomba nelle scuole, per un alunno su due è una tattica per destabilizzare

Un sondaggio di Skuola.net, condotto su circa 1.000 studenti di tutti i livelli scolastici nelle ore successive alle prime evacuazioni di massa, restituisce l’immagine di una generazione che non si lascia travolgere dal panico e riconosce il bluff, ma che non nasconde un disagio evidente. L’ondata di allarmi bomba sta interessando praticamente tutte le scuole pubbliche italiane.

Una regia dietro gli allarmi

Quando si chiede cosa si celi dietro la catena di segnalazioni, quasi la metà dei ragazzi, il 48%, non ha dubbi: si tratterebbe di una tattica organizzata per destabilizzare il Paese. Solo il 6% pensa a una moda o all’opera di mitomani. Un 23% teme invece che dalle minacce si possa passare ai fatti, mentre un altro 23% giudica il quadro ancora troppo confuso per farsi un’idea chiara.

Tra i banchi, più sangue freddo che paura

Restringendo l’analisi a chi ha vissuto l’allarme in prima persona, prevale la tranquillità: il 38% racconta di aver pensato subito a un falso allarme o a uno scherzo. Un altro 32% ammette di essersi preoccupato, ma ha mantenuto la lucidità necessaria per seguire con calma le procedure di sicurezza. Per il 18% l’esperienza è stata spaventosa, mentre il 12% non ha provato timore ma rabbia e fastidio per un’intrusione ritenuta inaccettabile nella propria vita.

Il contraccolpo emotivo

Se sul piano razionale molti inquadrano il fenomeno come un bluff strutturato, su quello emotivo il peso si fa sentire. Interrogati sulla sensazione che domina in questo clima di tensione, gli studenti si dividono: il 46% indica l’insicurezza, mentre il 32% parla di insofferenza per la quotidianità stravolta. Restano minoritari il 12% che mostra indifferenza, il 5% che vive la situazione con serenità e un altro 5% che prova rassegnazione. Le scuole, considerate luoghi sicuri, hanno trasmesso ansia.

Ne esce il ritratto di due generazioni, la Zeta e la Alpha, lucide nel leggere le dinamiche in atto ma coinvolte, loro malgrado, in un mix di instabilità e fastidio.