Save the Children, 2 edifici su 3 privi dell’agibilità. Un insegnante di sostegno ogni 1,4 alunni con disabilità (il 78% specializzato). E il 58% lo ha cambiato

In vista della Giornata Mondiale dell’Infanzia (20 novembre), Save the Children diffonde la XVII edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio in Italia, intitolata “Scuola liberatutti”. Il rapporto restituisce la fotografia di una scuola pubblica che perde studenti e presìdi territoriali, ma che resta decisiva nel contrasto alle disuguaglianze e alla povertà educativa.

Ma che scuola vorrebbero le studentesse e gli studenti? Save the Children ha chiesto agli alunni cosa servirebbe alla scuola italiana per diventare più a misura di studente. Le scuole dovrebbero essere belle, ariose, luminose perché l’ambiente riflette l’importanza che una comunità attribuisce all’educazione.

Sicurezza a rischio

Quasi due edifici scolastici su tre (62,8%) risultano privi del certificato di agibilità, soprattutto nel Lazio (87,3%) e in Sardegna (85,8%). Oltre un terzo è privo dei tre certificati essenziali per la sicurezza (agibilità, prevenzione incendi, omologazione centrale termica).

Con il PNRR sono stati mobilitati massicci investimenti per l’edilizia scolastica: 14,18 miliardi di euro per 9500 interventi fra nuove scuole, riqualificazioni, mense, strutture sportive, asili nido e scuole dell’infanzia. Nel 2023-24 58 scuole su 100 erano prive di palestra (77% in Calabria e Umbria). Il PNRR ha stanziato 300 milioni con l’obiettivo di costruire nuove palestre o riqualificarne almeno 300 entro fine 2026. A giugno 2026 risultavano attivi 407 progetti, di cui 233 completi (85 nuove palestre e 148 riqualificazioni), 124 in fase di realizzazione e gli altri ancora in fasi iniziali o preliminari.

Nel 2024-25 solo il 40% delle scuole, 2 su 5, erano accessibili e prive di barriere architettoniche. Liguria (47,8%), Calabria (41,8%) e Campania (42,4%) sono le regioni meno accessibili.

Disabilità e sostegno

Nel 2024-25 gli alunni e le alunne con disabilità certificata erano quasi 377mila, il 4,8% degli iscritti. Nella primaria e nella secondaria di primo grado si arriva al 6%. Alle superiori sono il 3,7%. Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) nel 2024-25 raggiungevano il 12,9%, la metà con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) certificati.

Sempre nel 2024-25 erano oltre 261mila gli insegnanti per il sostegno impiegati nelle scuole, il 6% in più rispetto all’anno precedente. Nella scuola pubblica c’è un insegnante di sostegno ogni 1,4 alunni con disabilità. in media il 78% dei docenti è specializzato, ma con notevoli differenze territoriali. Il 22% degli insegnanti non era presente a inizio anno scolastico perché non ancora assegnato e circa 1 su 10 non era ancora in classe al 10 ottobre 2024.

La continuità dell’insegnante di sostegno

Un’altra criticità riguarda la continuità di questa figura: nel 2024-25 il 58% degli studenti con disabilità ha cambiato insegnante per il sostegno rispetto all’anno precedente e il 22% non era presente a inizio anno per ritardi nell’assegnazione, in particolare al Nord dove la carenza generale di insegnanti è più forte. Lombardia, Lazio e Liguria sono le regioni con meno assegnazioni. Nella provincia di Milano il 19% degli insegnanti di sostegno non era ancora assegnato a un mese dall’inizio della scuola.

La versione integrale dell’Atlante 2026 è disponibile qui: https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/xvii-atlante-dell-infanzia-a-rischio-scuola-libera-tutti