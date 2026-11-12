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12.11.2026

“Le parole della scuola”: il 14 e 15 novembre a Roma gli Stati generali del Pd, chiude Schlein

Redazione
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Elly Schlein, segretaria del Partito democratico
Indice
Sabato: l’apertura e la sessione sulle parole
Domenica: voci dalla scuola, dalle istituzioni e dalla cultura
Le conclusioni ad Elly Schlein

Il Partito democratico porta la scuola al centro del proprio dibattito con gli Stati generali in programma a Roma sabato 14 e domenica 15 novembre. L’iniziativa, intitolata “Le parole della scuola. Insieme per la scuola di oggi e di domani”, si terrà a Palazzo Baldassini, in via delle Coppelle 35.

Sabato: l’apertura e la sessione sulle parole

I lavori iniziano sabato alle 14 con l’attrice Carlotta Natoli e con Irene Manzi, responsabile nazionale Scuola del Pd. Seguono gli interventi della studentessa Promise Isiukwu e del regista Enzo D’Alò. Il cuore del pomeriggio è la sessione che dà il nome all’evento, “Le parole della scuola”, con Mauro Ceruti, Franco Lorenzoni ed Elisabetta Nigris. Interviene anche Cecilia D’Elia, capogruppo del Pd in commissione Istruzione al Senato.

Domenica: voci dalla scuola, dalle istituzioni e dalla cultura

La seconda giornata si apre alle 9 con una serie di interventi di profilo diverso. Parlano Agostino Burberi, della Fondazione Don Milani, Andrea Morniroli, assessore all’Istruzione della Regione Campania, e Massimiliano Fiorucci, rettore dell’Università Roma Tre. Sono previsti anche gli interventi di Anna Granata, Gabriella Agrusti, Ignazio Sauro e Giorgio Peloso Zantaforni, oltre a quello della scrittrice Chiara Valerio.

Le conclusioni ad Elly Schlein

Dopo le relazioni dei coordinatori dei tavoli di lavoro, le conclusioni sono affidate alla segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein. L’appuntamento arriva in una settimana segnata da molti temi per il mondo scolastico, dagli allarmi bomba alle mobilitazioni sindacali sugli organici, ma dal programma diffuso non sono ancora noti i contenuti delle proposte che emergeranno dai tavoli.

I lavori saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube del del Partito Democratico

Elly SchleinPD

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