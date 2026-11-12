Allarmi bomba, Trentino e Alto Adige risparmiati: ecco perché

Mentre migliaia di studenti in tutta Italia tornavano a casa tra evacuazioni e controlli, nelle scuole di Trentino e Alto Adige la giornata è proseguita senza sorprese. Le due Province hanno monitorato la situazione fino a tarda sera e hanno confermato che nessun istituto è stato toccato dagli allarmi bomba di mercoledì e giovedì.

La conferma dell’Alto Adige

Per l’Alto Adige a parlare è l’assessore provinciale all’Istruzione in lingua tedesca, Philipp Achammer, che ha chiarito come il messaggio minatorio non sia arrivato in nessuno dei circa 200 istituti di ogni ordine e grado. Un dato che pesa, considerando che altrove le mail hanno raggiunto, secondo le ricostruzioni, circa seimila scuole.

Il Trentino: allerta massima, nessuna segnalazione

Stesso scenario in Trentino, dove l’assessora all’Istruzione Francesca Gerosa ha spiegato di essere rimasta in contatto continuo con il Dipartimento e con il Questore, con un livello di allerta al massimo. Nel corso della giornata non è giunta alcuna segnalazione. Gerosa ha definito l’accaduto un gesto intollerabile, capace di generare preoccupazione tra studenti, famiglie e personale in un luogo che dovrebbe essere di serenità e sicurezza.

Il ruolo dell’autonomia

Il motivo di questa “salvezza”, come spiega il Corriere, sarebbe di natura organizzativa. Trentino e Alto Adige sono due Province autonome con delega piena sulla scuola e dispongono di un proprio sistema di posta elettronica, distinto dal dominio istruzione.it utilizzato dalle scuole statali nel resto del Paese. Gli indirizzi colpiti dalle mail appartengono infatti alle caselle istituzionali gestite centralmente dal Ministero. La stessa spiegazione varrebbe per la Valle d’Aosta, dove pure non risultano allarmi. Il caso apre un tema che l’Anp ha già sollevato: la protezione delle caselle scolastiche e la necessità di sistemi di filtraggio contro i messaggi ricorrenti.