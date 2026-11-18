Oggi, 18 novembre, la polizia Postale ha identificato negli Stati Uniti l’uomo il cui nome compariva nella firma delle email di minaccia inviate alle scuole italiane degli ultimi giorni. L’Fbi però esclude un suo coinvolgimento nell’invio massivo dei messaggi e il mistero sugli autori resta aperto.

Ancora ignoto l’autore delle mail

È stato lui, come riporta La Repubblica, a chiedere aiuto all’ambasciata quando ha iniziato a ricevere decine di messaggi e di richieste di contatto da studenti italiani che lo accusavano delle ondate di falsi allarmi bomba. Per lui Mikhail Andropov è solo uno pseudonimo da usare sui social, ma in tanti hanno pensato che fosse davvero lui.

Nel frattempo, le indagini non si fermano per scoprire l’identità del vero autore delle mail massive.

La polemica

Nel frattempo si è accesa un’altra polemica: “Ci risultano, per fortuna non tutte, che in tante scuole i dirigenti scolastici hanno obbligato i collaboratori scolastici a perlustrare tutta la scuola alla ricerca di un possibile ordigno”, spiega il presidente nazionale FederAta Giuseppe Mancuso.

Le segnalazioni sono arrivate da diverse città: Milano, Roma, Napoli, Monza, Catania, Salerno. “Per fortuna in molte scuole, dopo la richiesta delle forze dell’ordine, i dirigenti si sono rifiutati di mandare i collaboratori scolastici a ispezionare armadietti, cestini, cassetti”.

A Lodi, ad esempio, la polizia municipale inviata in una scuola colpita dall’allarme bomba ha chiesto alla dirigente: “Ci presta due bidelli per controllare l’edificio?”. La dirigente si è ribellata.

In provincia di Pesaro un collaboratore scolastico racconta: “Sono arrivati i carabinieri per la bonifica e al preside hanno detto di mandare noi a setacciare la scuola in cerca di ordigni”.

“I collaboratori scolastici – dice a questo punto Mancuso – non sono artificieri e non possono essere trasformati in tali figure né se obbligati da certi dirigenti scolastici né su richiesta delle forze dell’ordine”.

“Chiediamo – afferma il sindacato – che nessun lavoratore venga mandato a perlustrare aule, bagni e locali tecnici alla ricerca di un ordigno. È un compito delle forze dell’ordine, non del personale scolastico”.

FederAta chiede al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e al ministro della Funzione pubblica, Paolo Zangrillo, “una nota chiarificatrice che ribadisca la competenza esclusiva delle forze dell’ordine nella ricerca di qualche ordigno e nella bonifica della scuola”.

Al personale Ata, il sindacato invita invece “a collaborare con generosità alle operazioni di allertamento ed evacuazione, a non toccare né spostare oggetti sospetti, ad annotare orari e circostanze e, in caso di ordini di perlustrazione o bonifica, a presentare rimostranza scritta e a rivolgersi subito al sindacato. Siamo al fianco dei dirigenti scolastici e del personale nella difesa della sicurezza di alunni e lavoratori”, conclude Mancuso, “ma la sicurezza si garantisce con competenze, formazione e rispetto dei ruoli, non con l’improvvisazione”.

Le mail e le evacuazioni

Le indagini sono partite dopo gli allarmi bomba arrivati l’11, 12 e 16 novembre a oltre 10mila istituti scolastici italiani, tra cui numerose scuole della provincia di Napoli. Le evacuazioni sono state più di 300. Le comunicazioni, salvo alcune eccezioni, erano firmate “Mikhail Andropov”, pseudonimo di un soggetto che si presentava come leader del cosiddetto “Vilayat del Misoginistan”. Una denominazione che richiama il terrorismo jihadista e la sottocultura radicale misogina russa dello “Stato Maschile”.

Un uomo dell’Arizona

Come riporta il Corriere, l’identificazione è opera della polizia Postale, con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di polizia e le autorità statunitensi. Si chiama G.B., vive a Phoenix, in Arizona, e usava online lo pseudonimo Andropov per ragioni di sicurezza personale. A mettere gli investigatori sulla pista giusta è stato il centro operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli, coordinato dalla Procura partenopea, che ha approfondito una Pec ricevuta anche dall’ambasciata italiana a Washington.

L’estraneità e l’identità usata da altri

Nella Pec, l’uomo denunciava l’utilizzo improprio della propria identità digitale. Dichiarava di vivere negli Stati Uniti, di usare lo pseudonimo per tutelarsi e di essere completamente estraneo alle minacce, dopo essere stato contattato sui social da giovani italiani preoccupati. L’Fbi ha confermato che non c’entra con l’invio delle mail, e ora gli inquirenti devono capire chi ci sia davvero dietro gli allarmi.