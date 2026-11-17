La raffica di allarmi bomba che sta interessando le scuole italiane “è un tentativo di violare i luoghi in cui dovrebbe esserci una protezione, per creare insicurezza sociale”. La risposta non è negare la paura o fare finta di niente, “ma la condivisione, perché il dolore, la sofferenza, e l’ansia dobbiamo prima di tutto condividerli”. Giuseppe Pino Maiolo – psicologo psicoterapeuta specializzato in disagio giovanile ed educativa familiare, docente di Psicologia delle età della vita all’Università di Trento – commenta ai microfoni della Tecnica della Scuola le molteplici mail di minaccia recapitate agli istituti negli ultimi giorni. Un tema che riguarda tutti, studenti, docenti e genitori, “costretti a vivere in una società che si è trasformata in una fucina di paure, alimentate dalle notizie che danno i giornali, l’informazione e i social“.

Le risposte della scuola agli adolescenti

“Questi allarmi stanno generando una situazione molto delicata, perché gli adulti sono sempre più agitati”, spiega l’esperto. “Questo non si risolve con i decreti sicurezza, che nella maggior parte dei casi sono inutili o addirittura controproducenti, perché ci fanno sentire scoperti e bisognosi di sicurezze date dal di fuori. Se siamo insicuri, la sicurezza dobbiamo prima costruircela dentro, per alimentare le risposte da dare agli altri”. Un meccanismo particolarmente importante quando si ha a che fare con i minori. “Il bambino o l’adolescente, per sua natura, è meno in grado di far fronte a questi problemi, perché non ha ancora costruito il proprio senso di realtà. Nelle situazioni critiche dobbiamo essere noi adulti ad aiutarlo a tranquillizzarsi, facendogli capire che la famiglia, gli insegnanti e la scuola lo protteggono“.

Evitare di ipervalutare o sottovalutare gli allarmi

Questo, ribadisce Maiolo, non vuol dire negare i problemi. “Dire a un bambino ‘Non ti preoccupare, non è niente’ non lo aiuta. Lo aiutiamo di più se gli diciamo ‘Sì, è vero, ho provato paura anch’io sentendo di queste bombe'”, dice lo psicologo. “Io faccio il clinico, se viene un paziente in ansia non gli dico di non preoccuparsi o di non stressarsi, perché lo stress fa parte della vita”. Spesso, sottolinea il docente, i giovani sono più smaliziati di quanto si possa pensare. “Dagli esiti di alcuni studi e questionari emerge che gli adolescenti sono i primi a dire che si tratta di fandonie o falsi allarmi“, fa notare. “Possiamo anche accettare questo dato, che spesso è la verità, però resta il fatto che si tratta di allarmi da non prendere sotto gamba. Il segreto è proprio evitare di ipervalutare o sottovalutare ciò che avviene“.

Gli effetti dell’ipervigilanza su giovani e adulti

Una strategia che servirebbe a togliere le castagne dal fuoco agli autori delle minacce, osserva ancora l’esperto. “Minare la sicurezza nei voli arei, per le strade o nelle scuole può creare problemi sociali che vanno affrontati con attenzione”. Gli effetti più gravi, naturalmente, riguardano proprio i minori. “Questo stato di allarme continuo ci fa essere ipervigili, sia come adulti che soprattutto come ragazzi. L’ipervigilanza, a sua volta, può innescare risposte comportamentali che possono sfociare nella violenza, perché di fronte alla paura mettiamo in moto il cosiddetto ‘cervello rettile’, che ha due sole risposte: o scappa o aggredisce“. Per fortuna, chiarisce lo psicologo, “esistono strumenti e tecniche psicologiche per ritrovare internamente uno stato di tranquillità e autocontrollo, per affrontare le situazioni difficili“.

Le risposte pratiche e quelle psicologiche

Da una parte, insomma, c’è l’approccio pratico, su cui il governo ha annunciato provvedimenti. “La scuola deve fornire protezione, quindi è necessario che ci siano dei protocolli precisi per agire quando succede qualcosa. Cosa che peraltro non sempre c’è, ma dobbiamo lavorare in questo senso”. Dall’altra quello psicologico, persino più importante. “La presenza di esperti formati e preparati ad assistere studenti e docenti può sicuramente aiutare ad affrontare situazioni come quelle che stiamo vivendo. Dobbiamo recuperare le risorse interne deputate all’autocontrollo, ed è un aspetto che a scuola dovrebbe essere insegnato ed educato. Educare“, conclude il docente, “significa tirare fuori la capacità di rimanere tranquilli anche in momenti di grande pericolo”.