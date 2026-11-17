Anche ieri, 16 novembre, una nuova email di minacce è arrivata nelle caselle degli istituti scolastici. Il testo annuncia una bomba e il presunto avvelenamento del cibo in mensa. Stavolta, però, è stato applicato il nuovo protocollo: nessuna evacuazione.

Il file, un PDF allegato al sistema di protocollo e bacheca digitale della scuola, si apre con un’accusa: “Avete ignorato le nostre richieste, ed è un vero peccato”. L’autore afferma di aver ricevuto l’incarico di piazzare e attivare un ordigno nell’edificio. L’esplosione, scrive, avverrebbe “tra 40 minuti”. L’ordigno sarebbe collocato in modo che l’onda d’urto copra l’intero perimetro e, secondo il mittente, sarebbe così potente da distruggere “l’intera strada”.

Il testo aggiunge un secondo elemento. Il mittente sostiene di aver reclutato in precedenza un dipendente della mensa, che avrebbe mescolato al cibo e alle provviste una sostanza tossica. Chiude con una frase intimidatoria: tutte le vittime “ricadranno sulla vostra coscienza”. Poi un saluto beffardo, “Buona fortuna”, e la firma “M.A“, che potrebbe essere Mikhail Andropov, il mittente delle precedenti email. Nessuna richiesta concreta è esplicitata, a parte il generico riferimento alle “nostre richieste” ignorate.

Come riporta SkyTg24, le autorità sono al lavoro per realizzare un filtro contro le mail massive. Anche grazie al lavoro dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), si lavora sul fronte della prevenzione ed è allo studio un filtro contro il mail bombing, meccanismo che oltre a far scattare l’allerta, favorisce spesso anche il furto di credenziali. Inoltre, come anticipato dal quotidiano Il Messaggero, “l’intelligence e l’Acn hanno avviato una ricognizione delle caselle di posta delle personalità istituzionali potenzialmente nel mirino, per blindarle e renderle a prova di hacker”.

Intanto, nel corso di questa settimana il governo terrà due informative urgenti in Parlamento. Il ministro della Difesa Guido Crosetto riferirà mercoledì 18 alle 9.30 alla Camera dei deputati e alle 11.30 in Senato con un’informativa sulla guerra ibrida e cognitiva.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi riferirà invece giovedì 19 alle 9.30 in Senato e alle 12.30 alla Camera dei deputati con un’informativa sui recenti episodi di allarmi bomba negli istituti scolastici.

Ecco il testo dell’email.

Un copione già visto

Le email di questo tipo, che indicano un tempo breve per aumentare la pressione, hanno già messo in allarme molti istituti. Finora, in casi simili, le verifiche non hanno mai trovato ordigni. Non risulta al momento quali scuole abbiano ricevuto il messaggio né se siano stati disposti sgomberi o controlli. Resta il tema della gestione di questi allarmi, che costringono i dirigenti a decidere in pochi minuti se fermare le lezioni. Nella giornata di venerdì 13 novembre il MIM ha inviato, tramite posta elettronica, a tutte le scuole italiane una Direttiva firmata dal Ministro dell’Interno Piantedosi. L’oggetto di tale comunicazione: “Gestione delle segnalazioni di minacce diffuse mediante comunicazioni telematiche“. In tale comunicazione sono stati allegati due file, quello di trasmissione della Nota MIM prot. 9220 del 13 novembre 2026 e quello riferito alla direttiva n. prot. 103407 del Ministero dell’Interno.

I contenuti della direttiva Piantedosi

L’incipit della direttiva Piantedosi del 13 novembre 2026, sulla gestione delle minacce seriali richiede, anche da parte delle scuole, particolare attenzione anche rispetto alle modalità della comunicazione pubblica, considerato che la diffusione incontrollata di notizie relative agli allarmi può contribuire ad amplificarne gli effetti e ad accrescere il senso di insicurezza nella popolazione. D’intesa con le amministrazioni interessate, dovrà pertanto essere favorita una comunicazione tempestiva e coordinata, improntata a criteri di chiarezza, equilibrio e cautela. Occorrerà, in particolare, evitare che la diffusione di informazioni non verificate o la rappresentazione indifferenziata delle segnalazioni contribuiscano ad alimentare situazioni di allarme non giustificate.