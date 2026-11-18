La contrattazione integrativa d’istituto rappresenta uno dei passaggi più delicati dell’azione amministrativa e gestionale delle istituzioni scolastiche. Se da un lato costituisce lo strumento privilegiato per valorizzare le risorse umane e sostenere l’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), dall’altro è sottoposta a un rigido sistema di vincoli normativi e contabili, il cui presidio è affidato in primo luogo al Dirigente Scolastico e al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), e successivamente al controllo preventivo dei Revisori dei conti.

Comprendere la portata di questo controllo e predisporre un fascicolo istruttorio ineccepibile è fondamentale per garantire la legittimità della spesa, prevenire il blocco dell’iter contrattuale ed evitare responsabilità erariali.

Il perimetro normativo e il doppio binario della relazione

Il quadro giuridico di riferimento poggia sull’art. 40 e sull’art. 40-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché sulle disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Istruzione e Ricerca (artt. 7 e 30 del CCNL 2019-2021).

La norma impone che ogni ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto (CII), prima della sottoscrizione definitiva, sia trasmessa ai Revisori dei conti per la certificazione della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

A tal fine, l’ipotesi di contratto deve essere tassativamente corredata da due documenti distinti, redatti secondo gli schemi ministeriali (Circolare MEF-RGS n. 25/2012):

La Relazione Illustrativa (di competenza del Dirigente Scolastico), che esplicita gli aspetti procedurali, la coerenza delle scelte contrattuali con gli obiettivi del PTOF, i criteri di ripartizione delle risorse e il rispetto dei limiti di materia fissati dalla legge.

(di competenza del Dirigente Scolastico), che esplicita gli aspetti procedurali, la coerenza delle scelte contrattuali con gli obiettivi del PTOF, i criteri di ripartizione delle risorse e il rispetto dei limiti di materia fissati dalla legge. La Relazione Tecnico-Finanziaria (predisposta dal DSGA), che certifica la quantificazione esatta delle risorse disponibili (MOF, economie, fondi finalizzati), la corretta imputazione ai capitoli di bilancio, il rispetto dei vincoli di destinazione e la copertura degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione (IRAP e contributi previdenziali).

Il ruolo dei Revisori dei conti

Il controllo esercitato dai Revisori dei conti sull’ipotesi di CII non è una mera verifica formale, bensì un controllo di legittimità sostanziale e contabile. I Revisori verificano che:

non siano state invase materie riservate alla legge o agli atti unilaterali di organizzazione del Dirigente (ad esempio, l’assegnazione dei docenti alle classi o l’articolazione dell’orario di lavoro);

le risorse siano state calcolate correttamente in base ai parametri ministeriali comunicati sul sistema SIDI e alle effettive economie accertate;

siano rispettati i vincoli di destinazione (es. quota minima destinata al personale ATA o vincoli sui fondi per la valorizzazione del merito, ove applicabili);

non vi sia duplicazione di compensi per la medesima attività (divieto di bis in idem retributivo).

Dal punto di vista procedurale, i Revisori hanno 15 giorni dalla ricezione degli atti per esprimere il proprio parere. Trascorso tale termine senza rilievi, l’ipotesi si intende certificata per silenzio-assenso e il Dirigente Scolastico può procedere alla firma definitiva. Tuttavia, in presenza di rilievi (parere negativo o con prescrizioni), l’Amministrazione ha l’obbligo di adeguarsi, riaprendo il tavolo negoziale per emendare le clausole illegittime, pena la nullità delle stesse ai sensi dell’art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. 165/2001.

I rilievi più frequenti nella prassi

L’analisi dei verbali dei Revisori dei conti evidenzia alcune criticità ricorrenti che rallentano la chiusura della contrattazione:

Invasione delle prerogative dirigenziali: inserimento nel testo contrattuale di criteri per l’assegnazione del personale ai plessi, per l’organizzazione dei turni o per l’individuazione nominativa dei beneficiari dei compensi (la contrattazione definisce solo i criteri generali, mai i nomi o l’organizzazione).

inserimento nel testo contrattuale di criteri per l’assegnazione del personale ai plessi, per l’organizzazione dei turni o per l’individuazione nominativa dei beneficiari dei compensi (la contrattazione definisce solo i criteri generali, mai i nomi o l’organizzazione). Errori nel calcolo delle economie: utilizzo di economie provenienti da anni precedenti senza la preventiva verifica della loro reale sussistenza in sede di conto consuntivo o senza il rispetto del vincolo di destinazione originario (distinzione tra economie di MOF indistinto ed economie di fondi finalizzati come PCTO, aree a rischio, valorizzazione).

utilizzo di economie provenienti da anni precedenti senza la preventiva verifica della loro reale sussistenza in sede di conto consuntivo o senza il rispetto del vincolo di destinazione originario (distinzione tra economie di MOF indistinto ed economie di fondi finalizzati come PCTO, aree a rischio, valorizzazione). Compensi forfettari non giustificati o generici: previsione di compensi accessori privi di un reale ancoraggio a prestazioni aggiuntive effettivamente rese e verificabili, o sovrapposizione con compiti già rientranti nelle mansioni ordinarie del profilo professionale (in particolare per il personale ATA e per i collaboratori del DS).

previsione di compensi accessori privi di un reale ancoraggio a prestazioni aggiuntive effettivamente rese e verificabili, o sovrapposizione con compiti già rientranti nelle mansioni ordinarie del profilo professionale (in particolare per il personale ATA e per i collaboratori del DS). Mancata coerenza tra PTOF, Piano delle Attività e CII: stanziamento di fondi per progetti o incarichi non previsti nel PTOF o non deliberati dagli organi collegiali competenti.

Check-list operativa per Dirigenti Scolastici e DSGA

Per prevenire osservazioni da parte dell’organo di controllo e blindare la legittimità dell’atto, si propone una lista di controllo suddivisa per fasi operative.

1. Fase preliminare e istruttoria contabile (DSGA)

[ ] Acquisizione assegnazioni: verificare l’esatta corrispondenza tra gli importi inseriti in contrattazione e la comunicazione ufficiale del MIM relativa all’assegnazione del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF) per l’anno scolastico di riferimento.

[ ] Ricognizione delle economie: accertare le economie reali dell’esercizio precedente distinguendo rigorosamente tra fondi indistinti e fondi con vincolo di destinazione (es. Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici, Ore Eccedenti, PCTO, Fondi PNRR/PON).

[ ] Calcolo lordo dipendente / lordo Stato: assicurarsi che tutti gli importi ripartiti nel contratto siano espressi al lordo dipendente e che la copertura per gli oneri riflessi (INPDAP/INPS, Fondo Credito, IRAP) sia regolarmente accantonata e verificata a sistema (Cedolino Unico / bilancio d’istituto).

[ ] Verifica dei vincoli di ripartizione: controllare il rispetto delle percentuali previste dal CCNL tra personale docente e personale ATA (inclusa la quota riservata ai DSGA/sostituti secondo le regole vigenti).

2. Fase negoziale e redazione del testo (Dirigente Scolastico)



[ ] Atto di indirizzo e informativa: verificare che l’avvio delle trattative sia stato preceduto dall’informativa preventiva alla RSU e alle OO.SS. territoriali sulle materie previste dal CCNL.

[ ] Rispetto delle materie contrattabili: escludere dal testo qualsiasi clausola relativa all’organizzazione degli uffici, alla gestione del rapporto di lavoro, all’assegnazione alle classi/plessi o all’individuazione nominativa dei destinatari degli incarichi.

[ ] Coerenza con il PTOF: accertare che tutte le attività progettuali finanziate con il FIS trovino puntuale riscontro nel PTOF approvato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio d’Istituto.

[ ] Piano delle attività ATA: verificare che il Piano delle attività del personale ATA sia stato predisposto dal DSGA, adottato dal Dirigente Scolastico e che le prestazioni aggiuntive contrattate siano coerenti con esso.

[ ] Divieto di erogazione a pioggia: definire criteri oggettivi, trasparenti e verificabili per l’attribuzione dei compensi, subordinando espressamente la liquidazione all’effettivo svolgimento dell’attività e alla verifica dei risultati.

3. Fase di trasmissione ai Revisori dei conti (DS e DSGA)



[ ] Tempistica: trasmettere l’ipotesi di CII entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione (art. 40-bis, comma 1, D.Lgs. 165/2001).

[ ] Completezza del fascicolo: allegare all’ipotesi sottoscritta:

la Relazione Illustrativa firmata dal Dirigente Scolastico;

la Relazione Tecnico-Finanziaria firmata dal DSGA (e controfirmata dal DS);

i prospetti analitici di calcolo delle risorse e delle economie.

[ ] Tracciabilità della trasmissione: conservare agli atti la ricevuta di trasmissione telematica (PEC o piattaforma dedicata) per attestare la data certa di decorrenza dei 15 giorni per il silenzio-assenso.

4. Fase post-certificazione e adempimenti di trasparenza



[ ] Sottoscrizione definitiva: procedere alla firma definitiva del contratto solo dopo l’acquisizione del parere favorevole dei Revisori o lo spirare dei 15 giorni senza rilievi.

[ ] Pubblicazione in Amministrazione Trasparente: pubblicare il contratto definitivo, unitamente alla Relazione Illustrativa, alla Relazione Tecnico-Finanziaria e al parere dei Revisori dei conti, nella sezione Amministrazione Trasparente – Personale – Contrattazione integrativa del sito istituzionale (D. Lgs. 33/2013).

[ ] Trasmissione ad ARAN e CNEL: effettuare l’invio telematico del contratto definitivo all’ARAN e al CNEL entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva tramite la procedura unificata sul portale ARAN.

Una gestione rigorosa e condivisa tra Dirigente Scolastico e Direttore SGA trasforma il passaggio davanti ai Revisori dei conti da potenziale ostacolo procedurale a momento di consolidamento della legittimità amministrativa, tutelando la dirigenza e assicurando trasparenza all’intera comunità scolastica.

