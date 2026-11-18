La contrattazione integrativa d’istituto rappresenta uno dei passaggi più delicati dell’azione amministrativa e gestionale delle istituzioni scolastiche. Se da un lato costituisce lo strumento privilegiato per valorizzare le risorse umane e sostenere l’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), dall’altro è sottoposta a un rigido sistema di vincoli normativi e contabili, il cui presidio è affidato in primo luogo al Dirigente Scolastico e al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), e successivamente al controllo preventivo dei Revisori dei conti.
Comprendere la portata di questo controllo e predisporre un fascicolo istruttorio ineccepibile è fondamentale per garantire la legittimità della spesa, prevenire il blocco dell’iter contrattuale ed evitare responsabilità erariali.
Il quadro giuridico di riferimento poggia sull’art. 40 e sull’art. 40-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché sulle disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Istruzione e Ricerca (artt. 7 e 30 del CCNL 2019-2021).
La norma impone che ogni ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto (CII), prima della sottoscrizione definitiva, sia trasmessa ai Revisori dei conti per la certificazione della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.
A tal fine, l’ipotesi di contratto deve essere tassativamente corredata da due documenti distinti, redatti secondo gli schemi ministeriali (Circolare MEF-RGS n. 25/2012):
Il controllo esercitato dai Revisori dei conti sull’ipotesi di CII non è una mera verifica formale, bensì un controllo di legittimità sostanziale e contabile. I Revisori verificano che:
Dal punto di vista procedurale, i Revisori hanno 15 giorni dalla ricezione degli atti per esprimere il proprio parere. Trascorso tale termine senza rilievi, l’ipotesi si intende certificata per silenzio-assenso e il Dirigente Scolastico può procedere alla firma definitiva. Tuttavia, in presenza di rilievi (parere negativo o con prescrizioni), l’Amministrazione ha l’obbligo di adeguarsi, riaprendo il tavolo negoziale per emendare le clausole illegittime, pena la nullità delle stesse ai sensi dell’art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. 165/2001.
L’analisi dei verbali dei Revisori dei conti evidenzia alcune criticità ricorrenti che rallentano la chiusura della contrattazione:
Per prevenire osservazioni da parte dell’organo di controllo e blindare la legittimità dell’atto, si propone una lista di controllo suddivisa per fasi operative.
1. Fase preliminare e istruttoria contabile (DSGA)
[ ] Acquisizione assegnazioni: verificare l’esatta corrispondenza tra gli importi inseriti in contrattazione e la comunicazione ufficiale del MIM relativa all’assegnazione del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF) per l’anno scolastico di riferimento.
[ ] Ricognizione delle economie: accertare le economie reali dell’esercizio precedente distinguendo rigorosamente tra fondi indistinti e fondi con vincolo di destinazione (es. Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici, Ore Eccedenti, PCTO, Fondi PNRR/PON).
[ ] Calcolo lordo dipendente / lordo Stato: assicurarsi che tutti gli importi ripartiti nel contratto siano espressi al lordo dipendente e che la copertura per gli oneri riflessi (INPDAP/INPS, Fondo Credito, IRAP) sia regolarmente accantonata e verificata a sistema (Cedolino Unico / bilancio d’istituto).
[ ] Verifica dei vincoli di ripartizione: controllare il rispetto delle percentuali previste dal CCNL tra personale docente e personale ATA (inclusa la quota riservata ai DSGA/sostituti secondo le regole vigenti).
2. Fase negoziale e redazione del testo (Dirigente Scolastico)
[ ] Atto di indirizzo e informativa: verificare che l’avvio delle trattative sia stato preceduto dall’informativa preventiva alla RSU e alle OO.SS. territoriali sulle materie previste dal CCNL.
[ ] Rispetto delle materie contrattabili: escludere dal testo qualsiasi clausola relativa all’organizzazione degli uffici, alla gestione del rapporto di lavoro, all’assegnazione alle classi/plessi o all’individuazione nominativa dei destinatari degli incarichi.
[ ] Coerenza con il PTOF: accertare che tutte le attività progettuali finanziate con il FIS trovino puntuale riscontro nel PTOF approvato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio d’Istituto.
[ ] Piano delle attività ATA: verificare che il Piano delle attività del personale ATA sia stato predisposto dal DSGA, adottato dal Dirigente Scolastico e che le prestazioni aggiuntive contrattate siano coerenti con esso.
[ ] Divieto di erogazione a pioggia: definire criteri oggettivi, trasparenti e verificabili per l’attribuzione dei compensi, subordinando espressamente la liquidazione all’effettivo svolgimento dell’attività e alla verifica dei risultati.
3. Fase di trasmissione ai Revisori dei conti (DS e DSGA)
[ ] Tempistica: trasmettere l’ipotesi di CII entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione (art. 40-bis, comma 1, D.Lgs. 165/2001).
[ ] Completezza del fascicolo: allegare all’ipotesi sottoscritta:
la Relazione Illustrativa firmata dal Dirigente Scolastico;
la Relazione Tecnico-Finanziaria firmata dal DSGA (e controfirmata dal DS);
i prospetti analitici di calcolo delle risorse e delle economie.
[ ] Tracciabilità della trasmissione: conservare agli atti la ricevuta di trasmissione telematica (PEC o piattaforma dedicata) per attestare la data certa di decorrenza dei 15 giorni per il silenzio-assenso.
4. Fase post-certificazione e adempimenti di trasparenza
[ ] Sottoscrizione definitiva: procedere alla firma definitiva del contratto solo dopo l’acquisizione del parere favorevole dei Revisori o lo spirare dei 15 giorni senza rilievi.
[ ] Pubblicazione in Amministrazione Trasparente: pubblicare il contratto definitivo, unitamente alla Relazione Illustrativa, alla Relazione Tecnico-Finanziaria e al parere dei Revisori dei conti, nella sezione Amministrazione Trasparente – Personale – Contrattazione integrativa del sito istituzionale (D. Lgs. 33/2013).
[ ] Trasmissione ad ARAN e CNEL: effettuare l’invio telematico del contratto definitivo all’ARAN e al CNEL entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva tramite la procedura unificata sul portale ARAN.
Una gestione rigorosa e condivisa tra Dirigente Scolastico e Direttore SGA trasforma il passaggio davanti ai Revisori dei conti da potenziale ostacolo procedurale a momento di consolidamento della legittimità amministrativa, tutelando la dirigenza e assicurando trasparenza all’intera comunità scolastica.