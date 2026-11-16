Allarme bomba scuola oggi 16 novembre: ancora un’altra email con un rischio di avvelenamento in mensa

Una nuova email di minacce sarebbe arrivata nelle caselle degli istituti scolastici. Il testo annuncia una bomba e il presunto avvelenamento del cibo in mensa. È l’ennesimo messaggio del genere.

Il messaggio: “Avete ignorato le nostre richieste”

Il file, un PDF allegato al sistema di protocollo e bacheca digitale della scuola, si apre con un’accusa: “Avete ignorato le nostre richieste, ed è un vero peccato”. L’autore afferma di aver ricevuto l’incarico di piazzare e attivare un ordigno nell’edificio. L’esplosione, scrive, avverrebbe “tra 40 minuti”. L’ordigno sarebbe collocato in modo che l’onda d’urto copra l’intero perimetro e, secondo il mittente, sarebbe così potente da distruggere “l’intera strada”.

La minaccia in mensa

Il testo aggiunge un secondo elemento. Il mittente sostiene di aver reclutato in precedenza un dipendente della mensa, che avrebbe mescolato al cibo e alle provviste una sostanza tossica. Chiude con una frase intimidatoria: tutte le vittime “ricadranno sulla vostra coscienza”. Poi un saluto beffardo, “Buona fortuna”, e la firma “M.A“. Nessuna richiesta concreta è esplicitata, a parte il generico riferimento alle “nostre richieste” ignorate.

Ecco il testo dell’email.

Un copione già visto

Le email di questo tipo, che indicano un tempo breve per aumentare la pressione, hanno già messo in allarme molti istituti. Finora, in casi simili, le verifiche non hanno mai trovato ordigni. Non risulta al momento quali scuole abbiano ricevuto il messaggio né se siano stati disposti sgomberi o controlli. Resta il tema della gestione di questi allarmi, che costringono i dirigenti a decidere in pochi minuti se fermare le lezioni. Nella giornata di venerdì 13 novembre il MIM ha inviato, tramite posta elettronica, a tutte le scuole italiane una Direttiva firmata dal Ministro dell’Interno Piantedosi. L’oggetto di tale comunicazione: “Gestione delle segnalazioni di minacce diffuse mediante comunicazioni telematiche“. In tale comunicazione sono stati allegati due file, quello di trasmissione della Nota MIM prot. 9220 del 13 novembre 2026 e quello riferito alla direttiva n. prot. 103407 del Ministero dell’Interno.

I contenuti della direttiva Piantedosi

L’incipit della direttiva Piantedosi del 13 novembre 2026, sulla gestione delle minacce seriali richiede, anche da parte delle scuole, particolare attenzione anche rispetto alle modalità della comunicazione pubblica, considerato che la diffusione incontrollata di notizie relative agli allarmi può contribuire ad amplificarne gli effetti e ad accrescere il senso di insicurezza nella popolazione. D’intesa con le amministrazioni interessate, dovrà pertanto essere favorita una comunicazione tempestiva e coordinata, improntata a criteri di chiarezza, equilibrio e cautela. Occorrerà, in particolare, evitare che la diffusione di informazioni non verificate o la rappresentazione indifferenziata delle segnalazioni contribuiscano ad alimentare situazioni di allarme non giustificate.