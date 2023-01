Allerta meteo, un sindaco: “Le scuole devono essere sempre aperte. Pioggia e vento non sono motivi validi per chiuderle”

Come abbiamo riportato ieri il comune di Napoli ha diramato un’ordinanza che riguarda l’intera città riguardante la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per quanto riguarda la giornata di oggi, 17 gennaio. Il motivo? L’allerta meteo arancione che sta interessando il territorio campano con previsione di precipitazioni diffuse – anche a carattere di rovesci e temporali – e raffiche di vento molto forti.

La decisione del primo cittadino del capoluogo partenopeo è stata presa anche da altri sindaci di paesi vicini. Uno di loro, Vincenzo Guida, sindaco di Cesa, paese nel casertano, ha preso invece una posizione forte sul tema, andando controcorrente e lasciando le scuole aperte nonostante l’allerta.

Una decisione impopolare

Ecco le dichiarazioni del sindaco rilasciate a Fanpage.it: “Sarò impopolare, mi attirerò le ‘antipatie’ degli alunni (spero solo quelle), ma domani, dopo aver consultato anche gli altri componenti dell’Amministrazione Comunale, ho deciso di non chiudere le scuole per allerta meteo”.

Secondo Guida il maltempo non giustifica un’eventuale chiusura delle scuole: “Non ne vedo le ragioni. Il Bollettino della Protezione civile indica una allerta Arancione a partire dalle ore 9 (quindi dopo l’ingresso in classe) e sarebbero previste piogge e vento. Ma è questo un motivo valido per tenere chiuse le scuole?”.

“La pioggia ed il vento non creano particolari problemi agli alunni in classe, il percorso casa-scuola è sempre avvenuto in sicurezza e la maggior parte degli alunni si reca negli edifici accompagnati in autovettura o pulmini”, ha aggiunto. Per il primo cittadino la tendenza a chiudere le scuole a causa di pioggia si è sviluppata solo di recente: “Quando andavo alle elementari, dalla mia classe un giorno vedemmo nevicare, e non c’è mai stata la chiusura per allerta meteo”.

Stop a chiusure delle scuole in automatico

Per Guida bisognerebbe invertire questa tendenza, per cui ogni volta che viene diramata allerta meteo ci si aspetta ormai con sicurezza una chiusura degli istituti scolastici: “Credo che abbiamo innescato, noi Sindaci, firmando in passato ordinanze di chiusura una idea sbagliata. C’è la convinzione che Allerta Meteo significhi automaticamente chiusura delle scuole. Non è così”.

“In caso di pioggia e vento le scuole sono luoghi sicuri. La scuola è importante, deve essere sempre aperta, anche quando c’è allerta meteo”, ha concluso. Qualche mese fa un sindaco, sempre in Campania, a San Giorgio a Cremano, ha preso la stessa decisione spingendo addirittura alcuni alunni a contattarlo per chiedergli di cambiare idea.