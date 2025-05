Alternanza scuola lavoro, studente con braccio fratturato: ci sono indagati, sanzioni per oltre diecimila euro

Ci sono notizie in merito all incidente sul lavoro, all’interno di un percorso di alternanza scuola lavoro, che ha visto come vittima uno studente di Rieti ferito al braccio mentre utilizzava un tornio in un’azienda meccanica del Reatino: ci sono degli indagati.

Notizie ancora frammentate

Come riporta Ansa, sono state segnalate alla Procura di Rieti, con l’ipotesi di reato di lesioni colpose gravi, in relazione a varie omissioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, alcune persone (di cui non è stato reso noto né il numero né il ruolo) che sarebbero coinvolte nell’incidente, avvenuto a fine di febbraio.

Lo studente ha subìto una frattura multipla al braccio, e a seguito delle gravi lesioni riportate è stato ricoverato d’urgenza e sottoposto a più interventi chirurgici.

A rendere noto l’esito delle indagini, e la relativa segnalazione all’autorità giudiziaria, è il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Rieti. “Contestualmente, sono state elevate sanzioni amministrative per gravi violazioni in materia antinfortunistica, per un importo complessivo di oltre 10.000 euro” ha riferito l’Arma in una nota. “Le indagini esperite a seguito del tragico evento – aggiungono i Carabinieri – hanno riguardato sia l’istituto scolastico frequentato dallo studente sia l’azienda in cui si è poi verificato l’infortunio e sono ancora in corso”.

Alternanza scuola lavoro, gli incidenti

Impossibile non pensare ad altri incidenti gravi che hanno visto come vittime studenti in alternanza scuola lavoro o in percorsi professionali. Il 21 gennaio 2022 un ragazzo di diciotto anni, Lorenzo Parelli è morto sul lavoro.

Sul ragazzo si è abbattuta una trave d’acciaio, nell’ultimo giorno di stage nella ditta dove svolgeva il tirocinio previsto dal suo corso di studi, gestito dal Centro di formazione professionale dell’Istituto salesiano Bearzi di Udine.

Il 18enne Giuliano De Seta è morto mentre svolgeva un’attività relativa all’alternanza scuola lavoro in un’azienda di Noventa di Piave (Venezia). Il ragazzo è rimasto schiacciato da un pesantissimo blocco di acciaio.