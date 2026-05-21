Alunna di dieci anni di Filicudi scrive a Meloni: “Non voglio lasciare l’isola per frequentare le medie”, esplode il caso

Una bambina di dieci anni di quinta elementare di Filicudi, nelle Isole Eolie, ha deciso di scrivere alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per esporle un problema che la tocca da vicino. Dall’anno prossimo, infatti, la piccola dovrà lasciare l’isola per frequentare le medie.

Come riporta Ansa, a Filicudi non esiste più il corso di preparazione agli esami di scuola media. Alle richieste della madre le istituzioni hanno risposto con una posizione netta: non è possibile inviare otto docenti per una sola alunna.

Il testo della lettera

“Sto per concludere la V elementare e sono molto triste e preoccupata – scrive la piccola alla premier – Come forse non dovrei essere. Nella mia isola, da qualche anno, non c’è più il Cpe che era un corso di preparazione agli esami di Scuola Media. Ho chiesto, assieme alla mia mamma, che venga riavviato, per me e per gli alunni che verranno nei prossimi anni. Ci è stato detto che non si possono inviare 8 docenti sull’isola, per una sola alunna”.

“Ma loro non sanno che qui, il Cpe, e’ sempre andato avanti con due soli docenti. Ho sentito che dopo 20 anni, il sindaco di Lipari, ha riaperto la scuola primaria di Ginostra per una sola bambina e la sezione infanzia di Alicudi per due bambini non isolani. Anche io, Presidente, non voglio andarmene. Voglio restare con I miei nonni, nella mia Isola, con i miei amici e con mia madre che qui lavora. Ho solo 10 anni e chiedo di avere le stesse opportunità date agli altri bambini”, ha concluso.

La reazione

“Una bambina di 10 anni di Filicudi scrive alla Presidente del Consiglio per chiedere una cosa semplice: poter continuare a studiare senza essere costretta a lasciare la propria isola, la propria famiglia, il proprio mondo. Ma questo non è un caso isolato: è il risultato di politiche di dimensionamento scolastico e accorpamenti che stanno depauperando territori fragili e cancellando la scuola come presidio democratico, sociale e civile. Quando si applica una logica puramente ragionieristica all’istruzione, il diritto allo studio sancito dagli articoli 3 e 34 della Costituzione diventa un privilegio e vivere nelle isole, nelle aree interne e nei territori periferici una penalizzazione”.

“Eppure le soluzioni esistono: pluriclassi, modelli organizzativi flessibili, deroghe e investimenti mirati lo dimostrano già oggi. Per questo presenteremo un’interrogazione parlamentare per chiedere interventi immediati per Filicudi e una revisione delle scelte che stanno smantellando i presìdi scolastici nei territori più fragili. La scuola pubblica deve essere garantita su tutto il territorio nazionale. Meloni e Valditara sono d’accordo?”, così la senatrice M5S Barbara Floridia.