Alunna di Filicudi scrive a Meloni: farà le medie per 18 ore a settimana con un tutor e per altre 12 in Dad con una scuola

Qualche tempo fa aveva fatto scalpore la lettera di un’alunna di dieci anni di Filicudi, nelle isole Eolie, che ha scritto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiedendole di poter frequentare la prima media nella sua isola.

La soluzione trovata

Qualche giorno fa la madre dell’alunna ha reiterato la richiesta con un’altra lettera. E finalmente pare essersi trovata una soluzione: sarà possibile assicurare alla studentessa un percorso formativo innovativo e inclusivo che prevede 18 ore settimanali di attività didattica in presenza, con una docente tutor presente che raggiungerà Filicudi, e 12 ore di lezioni a distanza in collegamento con la scuola secondaria di primo grado di Malfa, sull’isola di Salina, sempre nelle Eolie.

Per le lezioni in presenza la dirigente impiegherà il “docente di potenziamento”. La soluzione è stata prontamente accettata dalla mamma della ragazza. Attraverso il collegamento con la realtà scolastica di Malfa, infatti, la piccola potrà condividere il proprio percorso educativo con altri coetanei, sviluppando relazioni e vivendo pienamente l’esperienza scolastica.

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento alla dirigente scolastica e al sindaco per la sensibilità, la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati. La soluzione individuata rappresenta un importante esempio di collaborazione istituzionale finalizzata alla tutela del diritto allo studio e dell’inclusione scolastica”, dice il segretario provinciale di Confintesa Scuola Bartolo Pavone.

Il testo della lettera

“Sto per concludere la V elementare e sono molto triste e preoccupata – aveva scritto la piccola alla premier – Come forse non dovrei essere. Nella mia isola, da qualche anno, non c’è più il Cpe che era un corso di preparazione agli esami di Scuola Media. Ho chiesto, assieme alla mia mamma, che venga riavviato, per me e per gli alunni che verranno nei prossimi anni. Ci è stato detto che non si possono inviare 8 docenti sull’isola, per una sola alunna”.

“Ma loro non sanno che qui, il Cpe, e’ sempre andato avanti con due soli docenti. Ho sentito che dopo 20 anni, il sindaco di Lipari, ha riaperto la scuola primaria di Ginostra per una sola bambina e la sezione infanzia di Alicudi per due bambini non isolani. Anche io, Presidente, non voglio andarmene. Voglio restare con I miei nonni, nella mia Isola, con i miei amici e con mia madre che qui lavora. Ho solo 10 anni e chiedo di avere le stesse opportunità date agli altri bambini”, ha concluso.