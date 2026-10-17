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17.10.2026

Alunna usa spray al peperoncino di una compagna in classe pensando sia deodorante: docente e venti studenti intossicati

Redazione
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Il disguido
Lievi intossicazioni

Spray al peperoncino spruzzato in classe al posto del deodorante: questo è quanto è avvenuto in un istituto superiore di Bergamo. Un’alunna avrebbe usato il prodotto sbagliato senza volerlo. Lo riporta Fanpage.

Il disguido

Ma come sono andate le cose? Secondo la ricostruzione ad un certo punto a una studentessa di 16 anni è caduta una bottiglia d’acqua nello zaino: nella fretta la ragazza ha tirato fuori tutto il contenuto: quaderni, libri, astuccio e anche uno spray al peperoncino.

La sua compagna di banco ha visto la bomboletta e, pensando fosse deodorante, ha deciso di spruzzarne qualche dose in aula. Il panico. Il composto urticante si è presto diffuso creando disturbi e disagi a tutti i presenti.

Lievi intossicazioni

Due classi sono state evacuate e sul posto sono accorsi i soccorsi del 118 con sei ambulanze e tre automediche. I sanitari del 118, giunti in codice giallo, hanno prestato soccorso ad almeno 20 studenti e a un’insegnante, tutti visitati sul posto. Avrebbero riportato lievi intossicazioni. Presente anche una volante della polizia di Stato per tutti gli accertamenti del caso.

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