Alunno apre la finestra e gli cade addosso: portato in ospedale

Una finestra di una scuola media di Milano ha ceduto ed è caduta addosso ad un alunno di dodici anni, che è stato portato in ospedale per accertamenti. Tutto è avvenuto nella mattinata di oggi, 22 maggio, come riporta Milano Today.

Il 12enne ha cercato di aprire la finestra quando quest’ultima, a causa di alcuni “sassolini” presenti sul binario, è deragliata cadendogli addosso. Immediatamente è scattata la chiamata al 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano oltre ad un’ambulanza del 118.

Il 12enne è stato soccorso e accompagnato per accertamenti in codice verde. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano particolari preoccupazioni.

Edilizia scolastica, avviata ristrutturazione di edifici

Di edilizia scolastica ha parlato proprio ieri il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: “A livello nazionale abbiamo avviato la ristrutturazione di oltre 10mila plessi scolastici su un totale di 40mila”.

Il report di Cittadinanzattiva

A proposito di edilizia a scuola, lo scorso settembre Cittadinanzattiva ha presentato alla Camera dei Deputati il XXIII Rapporto “Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola”, denunciando una situazione ancora critica per l’edilizia scolastica. Tra settembre 2024 e settembre 2025 si sono verificati 71 crolli, in aumento rispetto ai 69 dell’anno precedente. A questi si aggiungono 78.365 infortuni registrati dall’INAIL nel 2024, con un incremento di 7.463 casi. Gran parte delle criticità è attribuibile alla vetustà degli edifici: il 49% delle scuole è stato costruito prima del 1976, anno dell’introduzione della normativa antisismica. Nonostante il 46% delle scuole si trovi in zone sismiche ad alta pericolosità, solo il 4% ha ricevuto interventi di adeguamento sismico e il 3,8% interventi di miglioramento.

Dall’aggiornamento dell’Anagrafe dell’Edilizia scolastica, ottenuto grazie all’azione civica promossa dall’associazione, emerge che ancora oggi il 59% degli edifici non possiede il certificato di agibilità e il 58,36% è sprovvisto della certificazione di prevenzione incendi. Il collaudo statico manca nel 42,09% degli edifici, pari a 32.808 corpi strutturali. Sebbene circa l’80% delle scuole abbia redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e il Piano di Evacuazione, in alcune regioni, come l’Abruzzo, appena il 36% degli edifici ne è in regola. Cittadinanzattiva accoglie positivamente la proposta del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara di includere la sicurezza tra i criteri di valutazione dei dirigenti scolastici.