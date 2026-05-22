20 ottobre, Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre: la legge in Gazzetta Ufficiale

Con la Legge 6 maggio 2026, n. 85, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, l’Italia istituisce il 20 ottobre come “Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre”. La norma, promulgata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e che entrerà in vigore il 5 giugno 2026, richiama la memoria della strage di Gorla, tragedia simbolo delle vittime civili più innocenti dei conflitti.

La strage di Gorla avvenne il 20 ottobre 1944, quando un bombardamento alleato su Milano colpì il quartiere di Gorla. Una bomba centrò in pieno la scuola elementare “Francesco Crispi”, dove centinaia di bambini si trovavano nei rifugi antiaerei: il crollo dell’edificio causò la morte di oltre 180 alunni, insieme a insegnanti e personale scolastico. L’episodio è rimasto uno dei più drammatici della Seconda guerra mondiale in Italia, simbolo della vulnerabilità dei civili e in particolare dei più piccoli.

La ricorrenza ha l’obiettivo di conservare e diffondere la memoria dei bambini uccisi nelle guerre e di rafforzare l’impegno per la pace. In occasione della giornata, le scuole potranno promuovere iniziative, incontri e momenti di riflessione.

Il provvedimento non introduce una festività civile né comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, configurandosi come una giornata di alto valore educativo e simbolico.