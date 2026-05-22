Diretta video

Prima ora | Notizie scuola del 22 maggio 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Docenti
22.05.2026

Organici sostegno e decreto 62/2024 (certificazione sul sostegno passa all’INPS): le perplessità della Gilda

Daniele Di Frangia
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Che novità ci sono sugli organici 2026/27? Che problematiche potrebbero presentarsi per i docenti di sostegno? A rispondere, nel corso della puntata della Tecnica risponde live, Simone Craparo della direzione nazionale Gilda:

“Li abbiamo trattati già il mese scorso, abbiamo avuto dei tagli soprattutto per quanto riguarda il potenziamento e un piccolo aumento di cento e rotti posti di sostegno sull’organico di diritto in tutta Italia. La problematica più grave che andremo a riscontrare, sarà quella dell’applicazione del decreto legislativo 62/2024 in quanto la certificazione sul sostegno passa di competenza all’INPS. Per il prossimo anno sarà sperimentata su 50 province italiane, non in tutte. Dal prossimo anno ancora sarà utilizzata in tutte le province d’Italia”.

“Questo ci lascia un po’ perplessi perché si pensa che l’applicazione di questa nuova norma possa comportare una riduzione del fabbisogno di cattedre di sostegno e abbiamo il sospetto che sia una norma per il risparmio, il che sarebbe gravissimo perché il governo ha spinto per la specializzazione di un numero abnorme di docenti di sostegno specialmente alle superiori. Se si procura una riduzione di cattedre, avremmo dei docenti specializzati che non lavoreranno. A quanto pare le certificazioni vecchie non vengono ad essere toccate per adesso, però sarà una cosa in itinere e staremo lì a monitorare perché non sarebbe corretto sia per gli alunni che si troverebbero scoperti o con riduzione delle ore, sia per i docenti stessi che hanno investito in specializzazioni su sostegno in Italia e all’estero e poi con l’indire, appoggiati naturalmente al governo italiano e poi si ritroverebbero senza lavoro”.

organici docenti

Organici docenti 2026/2027, decreto in arrivo: le anticipazioni e i dati regione per regione

Organici scuola 2026/2027, incontro al Mim su bozza di decreto su criteri e parametri delle classi in deroga: il resoconto

Alunni, persi 300mila in 5 anni: il Cnel conferma l’andamento che porterà a chiudere scuole e a cancellare tanti posti di docenti e Ata

Organici di diritto 2025/2026, è già possibile conoscerli per singola istituzione scolastica e per singola classe di concorso [VIDEO]

Organici docenti 2025/2026, Flc Cgil: confermato il taglio di 5.660 posti. Scelta scellerata

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Organici sostegno e decreto 62/2024 (certificazione sul sostegno passa all’INPS): le perplessità della Gilda

Daniele Di Frangia

Alunno apre la finestra e gli cade addosso: portato in ospedale

Redazione

Lo sport per prevenire il disagio in adolescenza, aperte le iscrizioni al percorso formativo: “Sport per crescere”

Pubbliredazionale

20 ottobre, Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre: la legge in Gazzetta Ufficiale

Lara La Gatta
vai alla ricerca avanzata