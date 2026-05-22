Organici sostegno e decreto 62/2024 (certificazione sul sostegno passa all’INPS): le perplessità della Gilda

Che novità ci sono sugli organici 2026/27? Che problematiche potrebbero presentarsi per i docenti di sostegno? A rispondere, nel corso della puntata della Tecnica risponde live, Simone Craparo della direzione nazionale Gilda:

“Li abbiamo trattati già il mese scorso, abbiamo avuto dei tagli soprattutto per quanto riguarda il potenziamento e un piccolo aumento di cento e rotti posti di sostegno sull’organico di diritto in tutta Italia. La problematica più grave che andremo a riscontrare, sarà quella dell’applicazione del decreto legislativo 62/2024 in quanto la certificazione sul sostegno passa di competenza all’INPS. Per il prossimo anno sarà sperimentata su 50 province italiane, non in tutte. Dal prossimo anno ancora sarà utilizzata in tutte le province d’Italia”.

“Questo ci lascia un po’ perplessi perché si pensa che l’applicazione di questa nuova norma possa comportare una riduzione del fabbisogno di cattedre di sostegno e abbiamo il sospetto che sia una norma per il risparmio, il che sarebbe gravissimo perché il governo ha spinto per la specializzazione di un numero abnorme di docenti di sostegno specialmente alle superiori. Se si procura una riduzione di cattedre, avremmo dei docenti specializzati che non lavoreranno. A quanto pare le certificazioni vecchie non vengono ad essere toccate per adesso, però sarà una cosa in itinere e staremo lì a monitorare perché non sarebbe corretto sia per gli alunni che si troverebbero scoperti o con riduzione delle ore, sia per i docenti stessi che hanno investito in specializzazioni su sostegno in Italia e all’estero e poi con l’indire, appoggiati naturalmente al governo italiano e poi si ritroverebbero senza lavoro”.