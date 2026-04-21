Sicilia, 1,5 milioni per le scuole: mutuo con Cassa depositi per 21 cantieri

La giunta regionale siciliana ha dato il via libera alla stipula di un mutuo da 1 milione e 519mila euro con la Cassa depositi e prestiti, destinato al completamento di 21 interventi di edilizia scolastica già programmati nei piani regionali 2015/2017. Il provvedimento, proposto dall’assessorato regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, non comporta oneri a carico del bilancio regionale: i costi di ammortamento saranno sostenuti integralmente dallo Stato.

Sicurezza e abbattimento delle barriere: cosa si farà

Le risorse sbloccate dal mutuo serviranno a completare opere già avviate e finanziate dal ministero dell’Istruzione per un valore iniziale di circa 12 milioni di euro. Gli interventi riguardano messa in sicurezza, manutenzione straordinaria, risanamento strutturale, adeguamento sismico e superamento delle barriere architettoniche negli edifici scolastici. Il provvedimento accelera la realizzazione di cantieri fermi per mancanza di copertura finanziaria, utilizzando i residui dei contributi pluriennali già stanziati.

I Comuni interessati: da Messina a Catania

Gli interventi sono distribuiti su sei province siciliane. Nel Messinese beneficiano la Città metropolitana di Messina e i Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Pettineo e San Filippo del Mela. In provincia di Agrigento i finanziamenti raggiungono Favara, Licata e Santo Stefano di Quisquina. Nel Palermitano sono coinvolti sei Comuni: Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Bompietro, Isola delle Femmine, Lascari e Piana degli Albanesi. Nel Siracusano è interessato il Comune di Francofonte, nel Trapanese quelli di Buseto Palizzolo, Marsala e Salemi. Per la provincia di Catania, beneficiario è il Comune di Paternò.