Ambra Angiolini: “Ho festeggiato l’unico 4 a scuola di mia figlia con una torta. Non era neanche colpa sua, ma era disperata”

L’attrice e cantante Ambra Angiolini, mamma di una ragazza di 21 anni, è stata ospite, giorni fa, della trasmissione “Stasera C’è Cattelan“, in onda su Rai1. Angiolini ha detto la sua in merito ai brutti voti che, raramente, sua figlia ha ricevuto a scuola.

La torta con un quattro sopra

“Io faccio solo feste per cose sbagliate. Tipo l’unico quattro di mia figlia in tutta la sua vita, neanche per colpa sua ma per tutta la classe. Mi ha chiamato, era in lacrime, disperata. Io sono tornata a casa con una torta con un quattro sopra. Festeggiamo il fatto che anche tu sei umana e questa cosa mi ha molto sollevato”, ha raccontato.

“Lei vive in quell’orrore di dover essere sempre perfetta. Alla mamma questa cosa l’ha devastata, allora io per devastare lei ho festeggiato la sua imperfezione”, ha concluso.

Elisa Di Francisca: “Se mio figlio prende due ed è felice qualcosa non va. Torniamo alle punizioni”

Hanno fatto discutere le dichiarazioni della campionessa di scherma Elisa Di Francisca, ospite lo scorso 27 marzo del programma di Rai1 “La volta buona”. La sportiva è stata criticata nel corso delle ultime Olimpiadi, nel 2024, per le parole che ha riservato per la nuotatrice Benedetta Pilato, contenta di essere arrivata “solo” quarta.

Nel rispondere agli attacchi, Di Francisca ha ribadito la sua opinione parlando della sua esperienza personale: “Io ho due figli. Se mio figlio torna a casa con un due ed è felice e contento c’è qualcosa che non va. Torniamo un po’ alle punizioni, al provare sofferenza che poi serva da motore, da stimolo per vincere”. Insomma, un ragionamento in qualche senso opposto a quello di Angiolini.