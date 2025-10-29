Anche le suore fanno il corso di autodifesa per le donne

Anche le suore fanno nel loro convento il corso di autodifesa – gratuito e rivolto alle donne – contro la violenza di genere, iniziando le attività in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre.

A organizzarlo a Bibbiano, nel Reggiano, le suore dell’Istituto ‘Maria Ausiliatrice’, secondo un programma che le impegnerà per tutto novembre, in collaborazione con l’associazione sportiva Uchi Oroshi Judo, ottenendo anche il patrocinio del Comune.

L’idea delle religiose bibbianesi è quella di offrire a ragazze e signore un contributo pratico per fare fronte, anche dal punto di vista fisico, a possibili aggressioni e non solo un contributo simbolico e morale, per quanto importante, riferendosi alla ricorrenza del 25 novembre.

Il corso, guidato da istruttori esperti, propone tecniche di autodifesa insieme a un percorso di consapevolezza corporea, autostima e gestione delle situazioni critiche: “Desideriamo -sostengono le suore- educare alla fiducia in sé e alla sicurezza anche attraverso il movimento e la relazione, che sono forme di prevenzione e di crescita”.

Come riporta l’Ansa, riprendendo un articolo sul Resto del Carlino, le suore salesiane che dirigono l’istituto hanno dichiarato: “Abbiamo sempre uno sguardo rivolto al sociale e ai più fragili per questo abbiamo voluto dare un segno di sensibilità al femminile per iniziare un percorso che eventualmente in futuro si potrà ampliare”.

La Congregazione, di cui le suore fanno parte, è sorta per volere di Don Bosco e della santa Maria Domenica Mazzarello e sono note come Salesiane di Don Bosco o ‘Figlie di Maria Ausiliatrice’ e hanno un approccio educativo che si basa sul cosiddetto ‘Sistema Preventivo di Don Bosco’ fondato su tre pilastri: ragione, religione e amorevolezza e che punta a creare un ambiente di vita ispirato allo spirito di famiglia.

La direttrice dell’istituto bibbianese è medico e psicoterapeuta con esperienza nella formazione alla salute e nell’educazione socio-affettiva e sessuale e dunque con una preparazione importante che va a rafforzare la garanzia di qualità del corso aperto alle donne, invitate a iscriversi entro il 2 novembre online o alla segreteria dell’Istituto ‘Maria Ausiliatrice’ che è anche scuola privata con un buon numero di iscritti e dunque di docenti