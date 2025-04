Andrea Delogu: “I miei prof mi hanno cambiato la vita. Loro sono più del 50% di quello che impariamo in quegli anni”

La conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu, classe 1980, è stata protagonista di una puntata di Wannabe, il format di Skuola.net. In questa occasione ha discusso in merito alla sua esperienza a scuola e alle sue difficoltà di cui non ha fatto mai mistero.

Delogu e la dislessia a scuola

Delogu, infatti, è dislessica e ha un disturbo dell’attenzione e iperattività, ma lo ha scoperto dopo essersi diplomata, all’età di circa vent’anni. Per questo gli anni della scuola sono stati pieni di ostacoli per lei. “Pensavo di essere stupida, ma sentivo che il mio cervello funzionava. Solo in un modo diverso”, queste le sue parole.

La conduttrice ha per fortuna trovato un appiglio sui suoi docenti: “I miei prof mi hanno cambiato la vita. Senza di loro non ce l’avrei fatta. Loro sono veramente più del 50% di quello che impariamo in quegli anni”.

Ed ecco un messaggio per chi si sente in difficoltà: “Non è una tragedia, è un piccolo superpotere se sfruttato bene”. E non manca una parolina per i genitori: “I vostri figli vi osservano. Se siete voi i primi a spaventarvi, loro lo percepiscono”.

Dsa, una preside: “Molte diagnosi, sarà il cambio di stagione”. Andrea Delogu: “I docenti facciano formazione obbligatoria”

Anni fa hanno fatto scalpore le affermazioni, scritte nero su bianco sul suo profilo Facebook, di una dirigente scolastica di Rho, nel milanese. Queste sono state percepite da molte persone come offensive nei confronti degli alunni con disturbi dell’apprendimento.

Questo è il testo: “I mesi di aprile e maggio sono PE RI CO LO SIS SI MI decine e decine di studenti diventano, all’improvviso, dislessici, discalculici, disgrafici… ma poveri… Sarà il cambio di stagione”.

Insomma, la dirigente scolastica ha fatto sarcasmo sulle molte diagnosi di Dsa, insinuando che non siano proprio accurate ma che anzi diventino un modo per non studiare. Inoltre, queste frasi sono state commentate anche da un altro professore che ha affermato: “Davvero, poveri. Forse è meglio ricoverarli in qualche centro specializzato”. Il post è stato poi cancellato.

Il caso ha fatto così tanto scalpore da essere commentato anche dalla Delogu, che su X ha scritto: “Come si può non capire la gravità, la crudeltà di affermazioni di questo genere nei confronti di alunne e alunni che già si sentono (sbagliando) diversi? Ma come si fa? Ma poi il commento del professore? Ma come è possibile?!?”.

“Io non voglio fare una battaglia contro di lei, voglio che sia obbligatorio per gli insegnanti fare corsi di formazione. Perché lei ha scritto questo post ed è chiaro il suo pensiero, ma sai quanti non lo dicono ma agiscono sminuendo e vessando alunne e alunni con dsa?”, ha concluso, prendendo una posizione forte.