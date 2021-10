Anno di formazione e prova per i docenti: facciamo il punto della situazione

Il decreto 850 del 2015 individua gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative, le modalità di verifica e i criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e prova.

Chi deve effettuare l’anno di formazione e prova

Devono effettuare l’anno di formazione e prova i docenti:

Neo immessi in ruolo con contratto a tempo indeterminato.

Con contratto a tempo determinato stipulato a norma dell’art. 59 comma 6 del decreto 73/21.

Che hanno rinviato l’anno di prova o abbiano avuto una valutazione negativa

Per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.

Servizi utili

Per essere confermati in ruolo dopo l’anno di formazione e prova, oltre al giudizio positivo del dirigente scolastico, è necessario svolgere:

180 giorni di servizio, di cui almeno 120 in attività didattiche , compresivi dei periodi in cui sono sospesi le lezioni e dei giorni festivi. Sono esclusi i periodi di congedo ordinario e assenza a qualunque titolo fruiti.

Bilancio delle competenze

Per personalizzare le attività di formazione del docente in anno di prova e formazione, in collaborazione con il docente tutor, nominato dal dirigente scolastico, è elaborato il bilancio delle competenze nel quale sono messe in evidenze le competenze possedute e quelle da potenziare.

Patto formativo

Sulla scorta di quanto emerso nel bilancio delle competenze e in relazione ai bisogni della scuola è fissato, tra il docente e il dirigente scolastico, un patto nel quale sono evidenziati: gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico – metodologico e relazionale, da raggiungere attraverso la partecipazione ad attività formative organizzate dalla scuola o da reti di scuole.



Attività formative

le attività formative previste per il docente in anno di formazione è prova, della durata di 50 ore, sono distribuite in quattro fasi:

Incontri propedeutici e di restituzione finale (6 ore)

Laboratori formativi, (12 ore)

“Peer-to-peer” e osservazioni in classe (12 ore)

Formazione on-line (20 ore).

Valutazione

Al termine dell’anno di formazione e prova il Dirigente Scolastico procede alla valutazione del personale docente neo assunto dopo aver ascoltato il parere non vincolante del comitato per la valutazione dei docenti e del tutor. Il periodo di formazione e prova è considerato superato in caso di giudizio positivo dopo il quale il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo.

Tematiche per l’anno 2021/2022

In merito alle tematiche relative alla formazione per l’anno in corso nel portale del Ministero sono state individuate le seguenti tematiche: