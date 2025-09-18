Aperte le iscrizioni al MOOC “Smart Schooling and Networking” – Innovazione per le piccole scuole

In tutta Europa molti insegnanti e dirigenti operano in scuole piccole e rurali, situate in villaggi di montagna, isole remote o comunità geograficamente isolate. Pur con risorse limitate, classi multi-età e rischi di isolamento, queste realtà mostrano resilienza, creatività e un forte legame con le comunità locali.

Per sostenere tali istituti, European Schoolnet (EUN) e INDIRE hanno sviluppato il MOOC “Smart Schooling and Networking”, nato dall’iniziativa di ricerca internazionale “Playing Their Part: Small and Rural Schools” (EUN–INDIRE, 2023). Lo studio ha coinvolto 24 scuole in 12 Paesi europei, raccogliendo pratiche e modelli innovativi di organizzazione, didattica e rapporto con il territorio.

Il corso valorizza le esperienze italiane, in particolare quelle del Movimento delle Piccole Scuole, riconosciute a livello europeo come modello per la collaborazione tra plessi, l’innovazione didattica e l’uso delle tecnologie contro l’isolamento.

Perché partecipare al MOOC

La ricerca ha evidenziato che lavorare in contesti piccoli e rurali richiede competenze aggiuntive e un approccio flessibile. Il percorso aiuta i docenti a sviluppare capacità fondamentali in:

gestione delle classi multi-età : attività inclusive, apprendimento cooperativo, valorizzazione delle differenze;

: attività inclusive, apprendimento cooperativo, valorizzazione delle differenze; uso strategico delle ICT : collegare scuole distanti, ridurre l’isolamento, coinvolgere esperti esterni;

: collegare scuole distanti, ridurre l’isolamento, coinvolgere esperti esterni; costruzione di alleanze educative : collaborazioni con famiglie, enti locali, associazioni e terzo settore;

: collaborazioni con famiglie, enti locali, associazioni e terzo settore; innovazione organizzativa: modelli flessibili di governance e processi di cambiamento per benessere, inclusione e sostenibilità.

Cosa offre il corso

Il MOOC “Smart Schooling and Networking” è un percorso di capacity building articolato in 4 moduli tematici. I partecipanti potranno:

scoprire approcci innovativi per le classi multi-età

progettare ambienti di apprendimento estesi con spazi naturali e risorse del territorio;

sperimentare strategie di networking e modelli partecipativi con studenti, famiglie e comunità;

confrontarsi con colleghi di tutta Europa attraverso webinar, esercitazioni e forum.

Le esperienze delle Piccole Scuole italiane saranno presentate come casi studio. I docenti elaboreranno una proposta di miglioramento, riceveranno feedback dai pari e contribuiranno alla stesura di un Manifesto Europeo per le Piccole Scuole e le Scuole Rurali.

Al termine del corso sarà rilasciato un badge digitale e un certificato di partecipazione.

Il MOOC si svolge dal 29 settembre al 5 novembre.

INDIRE e il Movimento delle Piccole Scuole

Da anni INDIRE sostiene le scuole piccole e rurali in Italia con il Movimento Nazionale delle Piccole Scuole, che promuove governance multiagency, didattica innovativa e tecnologie inclusive. Questa esperienza ha ispirato la nascita dello Small and Rural Schools Interest Group (SIG) di European Schoolnet, oggi punto di riferimento internazionale.

Partecipare al corso significa dare visibilità internazionale alle pratiche italiane, condividere esperienze e contribuire a una rete europea di scuole sempre più inclusive, innovative e radicate nelle comunità locali.