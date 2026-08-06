Approvato decreto legge PA, il docente che supera anno di prova non verrà più cancellato dalle GM dei concorsi

Era nell’area il provvedimento di abrogazione della norma che avrebbe cancellato dalle Graduatorie di Merito dei concorsi a cattedra i docenti in fase di superamento anno di prova. In buona sostanza è stata abrogata la norma che vedeva cancellati i vincitori di concroso su una classe di concorso diversa da quella per cui avevano già avuto il ruolo e stavano completando l’anno di prova.

Comunicato Cisl Scuola

In data 5 agosto arriva un chiarissmo comunicato della Cisl Scuola che rivendica l’obiettivo dell’abrogazione della norma che avrebbe cancellato dalle GM di altro concorso il docente in fase di superamento anno di prova per altro insegnamento.

Con l’approvazione del decreto legge sulla Pubblica Amministrazione, varato il 4 agosto 2026, non ci sarà più la cancellazione dalle graduatorie dei concorsi per i docenti vincitori di concorso che, in attesa della nomina, abbiano già superato il periodo di prova conseguente ad altra procedura di reclutamento. Questo è quanto scritto in un comunicato della Cisl scuola.

Numerose erano state le preoccupazioni manifestate da insegnanti aspiranti a una nuova assunzione, che rischiavano di vedersi cancellati dalla graduatoria prima che venisse il loro turno di nomina.

«La CISL Scuola – afferma la segretaria generale Ivana Barbacci – si è fatta carico di preoccupazioni e proteste, ritenendole comprensibili e giustificate, e ha sostenuto con forza la necessità di abrogare una disposizione ingiustamente penalizzante. Grazie all’impegno profuso nel confronto con l’Amministrazione, abbiamo portato a concreta soluzione un problema diffusamente avvertito e ne siamo molto soddisfatti».

Decreto legge PA

In buona sostanza il decreto legge sulla Pubblica Amministrazione varato in Consiglio diei Ministri il 4 agosto 2026, interviene a modificare ulteriormente l’articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017 e riscrive nuovamente le regole che si applicano al termine dell’anno di prova.

Il docente che supera l’anno di formazione e prova e ottiene la conferma in ruolo a partire dall’1 settembre 2026 non verrà più cancellato dalle graduatorie di merito dei concorsi ordinari: Qundi viene abrogata la norma precedente che avrebbe portato ad una cancellazione automatica da tutte le graduatorie di merito dei concorsi ordinari per coloro che avessero ricevuto il ruolo e superato l’anno di formazione e prova.