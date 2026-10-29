Educazione ambientale: come avvicinare gli studenti alle scienze? La gita alla Casa delle Farfalle e il laboratorio Stem di Etna Today

Educazione ambientale e discipline STEM sono sempre più importanti per preparare gli studenti a comprendere le sfide del presente, dai cambiamenti climatici alla tutela della biodiversità, fino alle nuove scoperte scientifiche. Ma come trasformare questi temi in apprendimenti concreti, capaci di andare oltre le pagine dei libri? Una gita scolastica può diventare l’occasione giusta per osservare da vicino i fenomeni naturali, sperimentare e stimolare il pensiero scientifico, coinvolgendo anche gli alunni che fanno più fatica a trovare interesse nelle lezioni tradizionali.

Dai segreti del vulcano Etna alla vita delle api, dalla scoperta delle farfalle fino ai misteri dell’universo, le proposte didattiche di Etna Today offrono percorsi per avvicinare gli studenti alla scienza attraverso l’esperienza diretta. Visitare queste strutture significa collegare teoria e realtà, promuovere il rispetto per l’ambiente e alimentare la curiosità attraverso l’osservazione e la scoperta. Un’opportunità per i docenti di integrare la programmazione scolastica con attività coinvolgenti, in cui imparare diventa anche un modo per interrogarsi sul mondo e sul futuro.

Visite come quelle alla Casa delle Farfalle e all’Apiario Didattico dell’Etna offrono l’opportunità di vivere la biodiversità, comprendere l’importanza della sostenibilità e scoprire, con occhi nuovi, il delicato equilibrio degli ecosistemi. Un’occasione per imparare all’aperto, respirare la natura e coltivare curiosità e rispetto verso il mondo che ci circonda.

Un’esperienza tra le farfalle: colori, natura e scienza

La Casa delle Farfalle, situata nel Parco Monte Serra a Viagrande, è una serra tropicale in cui farfalle di ogni forma e colore volano libere in un ambiente ricostruito per il loro benessere. Qui, gli studenti potranno osservare da vicino il ciclo vitale delle farfalle, dall’uovo alla metamorfosi finale, e comprendere il loro ruolo nell’ecosistema.

L’esperienza non si limita alla semplice osservazione: grazie a guide esperte, i ragazzi potranno scoprire curiosità su questi affascinanti insetti, sviluppando sensibilità verso il tema della biodiversità e dell’importanza della conservazione degli habitat naturali.

Perché scegliere una visita didattica all’aperto?

Apprendimento esperienziale: il contatto diretto con la natura stimola la curiosità e rende lo studio della scienza più coinvolgente.

il contatto diretto con la natura stimola la curiosità e rende lo studio della scienza più coinvolgente. Educazione ambientale: i temi della biodiversità e della sostenibilità diventano concreti e vicini agli studenti.

i temi della biodiversità e della sostenibilità diventano concreti e vicini agli studenti. Un’alternativa alla lezione tradizionale: dopo mesi in aula, un’uscita didattica all’aperto favorisce l’attenzione e la partecipazione attiva dei ragazzi.

Portare gli studenti alla scoperta di farfalle e api non è solo un’occasione di apprendimento, ma anche un modo per accendere in loro la passione per la natura e la consapevolezza dell’importanza della biodiversità. La primavera è il momento perfetto per farlo!

Il catalogo di Etna Today

Tra le proposte principali, oltre all’Apiario dell’Etna e alla Casa delle Farfalle, troviamo:

Museo dell’Etna: Un viaggio interattivo nella storia del vulcano, tra eruzioni e scoperte geologiche. Laboratori didattici: Lab “Dieta Mediterranea” ed Ecolab “I colori della natura”, Lab “Vulcani e terremoti”, Ecolab “Racconti del bosco”. Planetario dell’Etna: Un’avventura cosmica per scoprire l’astronomia e il nostro sistema solare attraverso proiezioni ad alta definizione. Parco e Teatro dei Miti: Una grande sala in stile siciliano adibita a teatro, dove va in scena la rappresentazione interattiva della Storia della Sicilia, dalla preistoria ad oggi.

La novità di quest’anno: il laboratorio Stem

Quest’anno c’è una novità: il laboratorio Stem dedicato agli studenti dall’infanzia alla secondaria di secondo grado, che permette di stimolare il pensiero critico e avvicinare gli studenti alle discipline scientifiche in modo divertente e responsabile.

Applicando tecniche di coding e intelligenza artificiale si svolgono attività pratiche stimolando curiosità e creatività.

È disponibile online il catalogo delle offerte didattiche per l’anno scolastico 2026/2027.

Come prenotare una visita?

Organizzare una visita educativa è semplice e veloce. Ecco i passi da seguire:

Consulta il catalogo delle offerte e individua i servizi che desideri. Contatta la segreteria al numero 347 0415868 per definire data e orari. Riceverai un modulo di prenotazione da compilare e inviare via email o WhatsApp. Se necessario, avvia la procedura di fatturazione elettronica o tramite MEPA.

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