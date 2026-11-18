La quarta edizione dell’indagine nazionale “Il rapporto Scuola-Azienda. Un’alleanza strategica”, promossa da La Fabbrica by Spaggiari insieme ad ANP, ELIS e Fondazione Sodalitas, fotografa una sinergia ormai ampiamente consolidata tra il sistema scolastico e il mondo produttivo. Negli ultimi tre anni, il 91% dei docenti e il 90% dei dirigenti scolastici hanno accolto iniziative aziendali nelle proprie strutture, esprimendo un giudizio ampiamente positivo attestato al 96% tra gli insegnanti e al 99% tra i presidi.

Anche dal lato delle aziende la risposta è molto favorevole: il 93% delle imprese valuta positivamente i risultati dei progetti realizzati, la metà intende incrementare le collaborazioni e nessuna prevede di ridurle. Inoltre, il 59% delle aziende considera questi interventi parte integrante delle proprie strategie di sostenibilità sociale (in crescita rispetto al 51% del 2025), e nel 60% dei casi è la funzione Risorse Umane a promuovere direttamente i progetti dedicati alle scuole.

Intelligenza artificiale, sostenibilità e la centralità delle competenze trasversali

Tra i bisogni educativi emergenti rilevati dalla ricerca spicca l’intelligenza artificiale, indicata come tema prioritario di futura collaborazione dal 52% dei docenti e dal 67% dei dirigenti scolastici. L’ingresso dell’IA nella quotidianità didattica solleva la necessità di sviluppare un pensiero critico per tutelare creatività e autonomia di apprendimento, ambito in cui il contributo aziendale è ritenuto fondamentale. Accanto al digitale, permane un forte interesse per la sostenibilità, ritenuta utile da quasi nove dirigenti su dieci, e per l’inclusione sociale e il benessere. Un nodo centrale riguarda tuttavia il mismatch sulle competenze: il 61% delle imprese rileva nei giovani carenze nelle competenze di autogestione (affidabilità, puntualità e gestione dello stress) e il 50% nelle competenze relazionali e organizzative (collaborazione, comunicazione e problem solving), mentre soltanto il 20% segnala lacune nelle competenze digitali e tecnologiche. La portata dei progetti si estende spesso anche oltre l’aula: nella scuola primaria, sette docenti su dieci segnalano iniziative che arrivano a coinvolgere direttamente le famiglie.

La sfida dell’orientamento e la necessità della co-progettazione

L’orientamento si conferma il principale terreno di contatto con la realtà lavorativa, indicato come esigenza primaria dal 77% dei dirigenti scolastici e fino all’80% dei docenti delle superiori. L’indagine mette tuttavia in luce uno sfasamento temporale: mentre il bisogno di orientamento si manifesta con forza già nella scuola secondaria di primo grado, gli interventi delle aziende si concentrano quasi prevalentemente alle superiori (96%) raggiungendo le scuole medie solo nel 48% dei casi. Per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro, gli insegnanti prediligono metodologie attive quali le visite aziendali (78%), i project work e le challenge (54%) e i programmi di mentoring (46%). Attualmente, i percorsi scolastici sono costruiti insieme alle aziende solo nell’11% dei casi, nonostante il 35% delle imprese si dichiari pronto alla co-progettazione; l’ostacolo principale rimane la gestione del tempo, rilevata sia dalle scuole (61%) sia dalle aziende (69%).

È possibile consultare la versione integrale della ricerca “Il rapporto Scuola-Azienda. Un’alleanza strategica”, promossa da La Fabbrica by Spaggiari, ANP, Consorzio ELIS e Fondazione Sodalitas al seguente link: La ricerca – Rapporto 2026