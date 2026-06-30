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30.06.2026

Arretrati docenti 2026, firma definitiva contratto scuola il 1° luglio: la Corte dei Conti dà parere positivo

Redazione
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Indice
Gli aumenti in busta paga
Gli arretrati
Quando arriveranno arretrati e aumenti?
Il testo ufficiale con le tabelle

Lo scorso 1° aprile è stato firmata la parte economica del contratto scuola anno 2025/27 all’Aran. Il Consiglio dei Ministri ne ha dato il via libera definitivo martedì 16 giugno. Il provvedimento riguarda oltre un milione e 200mila lavoratori tra docenti e personale ATA.

Come riportato da Flc Cgil, la firma definitiva arriverà domani, il 1° luglio, alle ore 15:00. Con un comunicato di oggi, 30 giugno, la Corte dei Conti ha dato responso positivo. Ecco cosa riporta la nota: “Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, nell’adunanza del 30 giugno 2026, hanno certificato positivamente l’ipotesi di CCNL relativa ai principali aspetti del trattamento economico del personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2025-2027”.

Gli aumenti in busta paga

Salvo improbabili intoppi burocratici, quindi, i nuovi importi retributivi potrebbero essere erogati già con gli stipendi del mese di luglio. Per i docenti è previsto un aumento mensile lordo medio di 143 euro, mentre per il personale ATA l’incremento si attesta a 107 euro lordi medi al mese.

Gli arretrati

Insieme agli aumenti arriveranno anche gli arretrati: 855 euro lordi medi per gli insegnanti e 633 euro lordi medi per assistenti amministrativi, tecnici e ausiliari.

Quando arriveranno arretrati e aumenti?

Con il via libera del Consiglio dei Ministri del 16 giugno, i tempi si accorciano. Salvo imprevisti di natura burocratica, docenti e personale ATA potrebbero vedere accreditati sia gli aumenti sia gli arretrati già questa estate, con gli stipendi di luglio.

Il testo ufficiale con le tabelle

Nel sito dell’Aran è stato pubblicato il testo dell’ipotesi del CCNL 2025/2027. Al suo interno sono contenute le tabelle ufficiali con gli aumenti stipendiali per docenti e ATA.

2026_04_01_I_CCNL_CIR_2025_2027-firmato-17-34Download

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